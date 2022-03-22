Южнокорейская компания Posco начинает строительство литиевого завода в Аргентине

Буэнос-Айрес, 21 марта Южнокорейская компания Pohang Iron and Steel Company (Posco) объявила в понедельник о скором начале строительства завода по переработке лития в северной аргентинской провинции Сальта, сообщили официальные источники. На встрече с президентом Аргентины Альберто Фернандесом официальные лица южнокорейской компании объявили, что в следующую среду они начнут строительство завода по производству гидроксида лития в северной части Салар-дель-Хомбре Муэрто, проект, в который она планирует инвестировать в общей сложности 4 миллиарда долларов и который создать 1 900 миллионов долларов прямых и косвенных рабочих мест. По данным правительства Аргентины, проект под названием Sal de Oro будет гарантировать после его вступления в стоимость приток чистого экспорта в размере около 260 миллионов долларов в год в течение следующих 30 лет. Власти Posco указали, что на первом этапе компания планирует произвести 25 000 тонн лития в Аргентине, чтобы выйти на стадию после 100 000 тонн. В огромном Салар-дель-Хомбре Муэрто, который разделяют аргентинские провинции Сальта и Катамарка, работают и другие компании по производству лития, такие как Ливент США и Литий Юг Канады.