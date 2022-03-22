Около 2 миллионов детей покинули Украину и 3,3 являются внутренне перемещенными лицами

Рим, 22 марта Около 2 миллионов детей уже покинули Украину с начала войны после вторжения в Россию, в то время как 3,3 миллиона несовершеннолетних были вынуждены переехать внутри страны, сообщил сегодня Unicef в Италии. «Число детей, бегущих из Украины, увеличивается каждый час и неумолимо приближается к двум миллионам», — заявила представитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Италии Андреа Якомини в заявлении. «В эти все более драматические часы наши офисы говорят нам, что есть 3,3 миллиона внутренне перемещенных детей», - пояснил он, добавив, что «они нуждаются во всем, глубоко травмированы и несут неизгладимые шрамы этого конфликта и осады многих городов». Якомини также настаивал на том, что «с каждым днем они все больше подвергаются риску торговли людьми и эксплуатации, крайнего голода и болезней», поэтому «необходимо активизировать усилия по оказанию помощи и защите, иначе их состояние ухудшится, и они заплатят очень высокую цену войны, которой они не хотели». В понедельник Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оценило 3,48 миллиона граждан Украины, в основном женщин, детей и пожилых людей, которые покинули свою страну в результате российского вторжения. По словам Верховного комиссара УВКБ Филиппо Гранди, среди беженцев и внутренне перемещенных лиц УВКБ ООН опасается, что около 10 миллионов украинцев, почти четверть всего населения страны, были вынуждены покинуть свои дома. ШЕФ море/домкрат