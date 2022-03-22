Она потеряла любовь всей жизни, была парализована болью, а теперь рассказывает в книге, как преодолела горе и «переродилась»





Айрис познакомилась с Полом, когда им обоим было 15 лет. Они полюбили друг друга, поженились, переехали в Испанию и родили троих детей. У них была семья, о которой они мечтали вместе, но в возрасте 42 лет Пол заболел и после четырех месяцев борьбы с раком умер 23 января 2018 года.

Мир, который построила Ирис Рубайя (46 лет), развалился и погрузился в боль. Она могла очень мало, вспоминает она, но однажды остановилась перед лицом этой боли и «посмотрела на нее лоб в лоб», говорит она. С тех пор она стала переживать эту боль по-другому: взяла его за руку и снова стала ходить и утешать его детей. Этот процесс стал внутренним, глубоким и преобразующим путешествием, которое нашло отражение в «Пуэнте. Путешествие от боли к любви», его первая книга, которая рассказывает об этой трансформации и предлагает нам идти с ней шаг за шагом его эмоций, а также предлагает нам принять жизнь, отказаться от смерти любимого человека и взять себя на себя.

«У всех нас что-то болит. Дуэль может быть разлукой, увольнением с работы, перемещением стран... когда что-то умирает, что-то рождается. Я начал писать как облегчение, как утечка эмоций. Я создал аккаунт в Instagram, и там я нашел огромный резонанс среди моих подписчиков; я создал сообщество, в котором распространялось мое мощное, обнадеживающее и устойчивое сообщение. Я поняла, что все это заслуживает заказа и формы. Каждый день я получаю по крайней мере десять сообщений от людей с просьбой помочь им избавиться от боли», - взволнованно рассказывает Айрис Infobae.

Айрис представила свою первую книгу «Пуэнте» в понедельник днем с теми, кто сегодня формирует ее эмоциональную сеть. Ее сопровождал радиоведущий Матиас Мартин (Матиас Бальетто)

Выпускница по специальности «Реклама и терапевт в биографии человека» говорит, что именно боль также подготовила ее к выполнению своей миссии: передать мужественное и обнадеживающее послание, особенно для тех, кто потерял кого-то и проходит или проходит через дуэль, что-то особенно подходящее после двух лет пандемия.

Сюжет

Айрис и Пол познакомились в середине подросткового возраста во время поездки с друзьями, и влюбленность была мгновенной, как будто Купидон действительно сделал свой собственный. Вскоре они начали встречаться, поженились в 26 лет и переехали в Испанию, где ему пришлось путешествовать, чтобы начать степень магистра делового администрирования.

В возрасте трех лет они вернулись в Буэнос-Айрес и родили троих детей: Тео, Ману и Соль (сейчас 16, 12 и 7 лет соответственно). Жизнь пятерых из них была такой, какой они планировали: они были счастливы, едины, у них были планы и желания жить полноценно, но в октябре 2017 года, вскоре после возвращения из семейного отпуска мечты, у Пола диагностировали рак настолько тяжелый, что через четыре месяца он закончил свою жизнь.

«То, кем я являюсь сегодня, является результатом того, что я выбрал для лечения боли. Первый год я ничего не могла сделать. Он держал дом, делал все, и мне пришлось учиться с нуля со всем своим сопротивлением и страхом, но понимая, что это зависит только от меня и что я должен вооружиться мужеством. Нам нужно избавиться от боли, потому что мы не можем двигаться вперед, если не будем смотреть в глаза. Именно это помогло мне пройти через это, не отрицая этого, потому что любовь также включает в себя те раны души», - резюмирует Айрис, говоря о своем процессе обучения жить новой реальностью.

Жизнь Айрис, Пола и семьи, которую они создали (IG: @soymujerarcoiris)

На этом пути он нашел сеть поддержки и сдерживания, которую он поддерживает до сих пор. Её сопровождали её терапевты, её друзья, а также друзья Пола. «Они семья, они помогали мне во всем. Один играл бухгалтера, другой пригласил детей на обед, другой в суд... У Пола была очень сильная группа друзей, которые до сих пор там для нас», - с благодарностью говорит она.

Чувствуя себя сдержанной, но с острой необходимостью экстернализировать происходящее с ней, Айрис начала писать свои мысли, сначала на бумаге в ранние часы, а затем создала профиль @soymujerarcoiris в Instagram, где, как катарсис, она загрузила то, что чувствовала, потому что ей нужно было связаться с другими, кто переживали сильную боль.

«Это начало иметь большой резонанс, и были те, кто подошел, потому что они жили одним и тем же», - вспоминает он. Вскоре после этого его труды стали более объемными текстами, и со временем он почувствовал желание рассказать все в книге.

«Это дверь, через которую можно получить доступ ко многим сердцам. Послание подлинное, органичное, реальное, любящее, сознательное, оно вовлекает читателя, это приглашение взять на себя ответственность, стряхнуть пыль и двигаться дальше. Она также предлагает людям, парализованным болью, задавать вопросы, с полной силой и любовью», - объясняет астролог, которая обучалась альтернативным методам лечения, таким как «Сознательное обучение» и «Мотивационные встречи», по которым она проводит семинары.

Через два дня после смерти мужа Айрис сделала татуировку рядом со звездой, которая ему понравилась (IG: @soymujerarcoiris)

Айрис говорит, что Пол присутствует в ее мыслях, но от радости: «Любовь выходит за рамки планов, и сегодня я живу ею с прекрасной памятью, с радостью, почитая его как отца моих детей, как часть моей истории. Я больше не живу в боли, мне больно, что отца моих детей нет, потому что было много семейных сцен, в которых было бы красиво для него быть, но сегодня я решаю быть счастливым, чтобы мои дети тоже были счастливы, потому что я думаю, что возможность говорить и включать смерть заставляет нас ценить жизнь. Возможность безболезненно назвать ее дома, в повседневной жизни или написав книгу о ней до такой степени, что есть люди, которые знают об этом по книге и писаниям, которыми я поделился, это еще одно проявление любви, которая превосходит все. Я думаю, что это лучший способ почтить его и сохранить его частью откуда-то еще».

Для неё, её партнёра по жизни, Пол также был «учителем», который учил её своей жизнью и смертью.

«Ему удалось оставить ту броню, на которой он был, ту, которую мы все использовали, чтобы выжить, потому что, когда он заболел, он понял, что должен снять ее. Он был отличным учителем для всех, потому что открыл свой дом, свое сердце... Как будто стены нашего дома упали, и любовь начала циркулировать, много людей, изобилие, подарки, аккомпанемент... Она стала идти другим путем и оставила нам много союза», - взволнованно кончает она.

Книга

«Мост. Путешествие от боли к любви» (Metropolis Libros) рассказывает историю любви через глубокую историю, которая оставляет обнадеживающее послание, широкий, любящий и стойкий взгляд на жизнь. Кроме того, он предлагает ресурсы и эмоциональные инструменты для интеграции и принятия боли из собственного опыта. «Он призывает к взрослому и ответственному отношению жить, доверять, любить, двигаться вперед», - говорит он о книге, которая была представлена в понедельник днем.

Обложка книги Ирис Рубайя «Пуэнте», где она рассказывает, как прошла через траур, который превратил ее в женщину, которой она является сегодня

«Часто мы не знаем, что делать или как сопровождать, когда кто-то теряет любимого человека, и такая книга может стать отличной компанией, маяком. Любовь не знает планов, и книга ясно объясняет это», — говорит автор.

Айрис прощается, размышляя о боли и необходимости ее обработать: «Сегодня я пытаюсь рассказать историю, которую мы прожили как пара, чтобы рассказать, каков был этот процесс, через который я прошла. Я терапевт и сопровождаю процессы трансформации, поэтому я рассказываю, что я сделал со своей болью, чтобы она вышла за рамки личной истории, потому что мы все что-то ранили, но все мы можем сделать что-то в свою пользу. Каждый раз, когда мы отвергаем боль, мы отвергаем часть себя. Если мы застрянем, мы останемся в гневе и обиде, и это делает нас жертвами боли; другой вариант — принять ее, а принятие заставляет нас отказаться от любви, смерти и жизни».





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