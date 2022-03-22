Университет Сан-Маркос: объявлена новая дата вступительных экзаменов

Мэр Национального университета Сан-Маркос сталкивается с кризисом легитимности после отмены 2022-II вступительный экзамен из-за утечки одного и того же. Несмотря на то, что некоторые кандидаты заявили о своем неприятии решения и неопределенности, возникшей в результате этого в их будущем, Палата исследований принимает меры по этому вопросу и уже объявила дату нового теста, который определит, кто станет новыми членами. университетского сообщества.

После заседания Совета университета было определено, что абитуриенты должны будут снова отправиться в кампус в эту субботу, 2 апреля, чтобы сдать вступительный тест. Хотя изначально было объявлено, что весь процесс приема был отменен, власти определили, что результаты в области фундаментальных и экономических наук останутся в силе. Кандидаты в медицину, инженерное дело и литературу должны будут сдать экзамен во второй раз.

«2 апреля вы должны сдать инженерный экзамен и всех тех, кто ожидает (...) Также будет включена медицинская школа. Инженерно-медицинская школа идет исключительно», — отметил ректор Джери Рамон. Меры безопасности, которые должны быть приняты для предотвращения повторения инцидента неделю назад, будут поддерживаться военно-морским флотом и Национальным разведывательным управлением (Дини), согласно высшему руководству этой исследовательской палаты.

Ректор Национального университета Сан-Маркос (UNMSM) Джери Рамон удивил местных жителей и незнакомцев, объявив, что процесс приема 2022-II отменен. Фото: Андина.

Напомним, что через несколько часов после сообщения об утечке приемная комиссия университета отклонила эту новость. «Учитывая распространение в социальных сетях предполагаемой утечки вступительных экзаменов UNMSM, мы решительно отвергаем эту попытку дискредитации, поскольку строгие меры безопасности, применяемые при подготовке, печати и распространении экзамена, гарантируют адекватность процесса приема», - сказал он; однако сегодня мы знаем, что безопасность не была полностью гарантирована.

«Оплата (в виде права на вступительный экзамен) абитуриентов гарантирована», - заявил ректор в прошлую субботу перед лицом постоянных консультаций абитуриентов о деньгах, которые они уже вложили для сдачи теста, который был окончательно отменен. В этом выступлении также сообщалось, что в ходе теста будут приняты новые меры предосторожности.

ПОИСК МЕНЕДЖЕРОВ

В то время как руководство университета обратилось за поддержкой к властям, чтобы найти тех, кто допустил утечку теста, и предполагаемую мафию, которая предоставляла услуги, нарушающие правила приема, появились и те, кто критиковал работу представителей палаты исследований.

Бывший ректор МООНСМ и директор «Места памяти» Мануэль Бурга сказал, что он печален этой новостью, особенно для тех, кому удалось законно заполнить вакансию. «Я прошу компетентные органы прояснить, что произошло, и наказать виновных», - говорится в его посте в Twitter. Следует напомнить, что после разоблачения предполагаемой утечки экспертизы Палата исследований объявила о вмешательстве прокуратуры «для начала расследования с целью определения ответственности и возбуждения уголовного преследования, если это уместно».

Некоторые напомнили о важности Сунеду как гаранта качества университета, особенно после того, как ректор Джери поддержал законопроект, который стремился вернуться к формату, аналогичному формату Национальной ассамблеи ректоров, но на этот раз в рамках суперинтенданта.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ