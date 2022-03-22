Сан-Маркос: Это академические области, которые действительны в процессе поступления Внимание!

В этот понедельник внеочередное заседание университетского совета Национального университета мэр де Сан-Маркос, где было принято решение о процессе приема 2022-II, после того как ректор Джери Рамон отменил вступительный тест после утечки экзамена в субботу 19 этого месяца.

Кроме того, новый график оценок был объявлен после неудачного процесса из-за утечки указанного экзамена, который, как всем известно, является самым ожидаемым среди студенческого сообщества.

КАКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ БЫЛИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ПОСТУПЛЕНИЯ?

В заявлении UNMSM говорится, что только результаты экзамена в субботу 13 марта в области медицинских наук будут действительными, за исключением Профессиональной школы гуманитарной медицины.

Кроме того, были подтверждены результаты вступительного тестирования по академическим направлениям фундаментальных наук и экономики и менеджмента, проведенного в воскресенье, 13 марта.

С другой стороны, они отметили, что новый вступительный экзамен состоится 2 апреля.

«2 апреля вы должны сдать инженерный экзамен и всех тех, кто ожидает (...) Также будет включена медицинская школа. Инженерно-медицинская школа идет исключительно», — отметил ректор Джери Рамон.

(более подробная информация скоро)



