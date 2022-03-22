Российские войска сбивают акцию протеста в Украине

Во вторник украинские власти обвинили российские войска в стрельбе по безоружным протестующим в оккупированном южном городе Херсон, где на видео видно, как жители спасаются бегством от шумовых гранат и пуль.

«Оккупанты расстреливали людей, которые ушли мирно, без оружия, в знак протеста за свободу, нашу свободу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео, загруженные в социальные сети и приложение Telegram, показывают людей, собравшихся на площади Свободы в Херсоне в знак протеста против захвата города Россией.

Десятки мужчин и женщин, завернутых в сине-желтый флаг Украины, скандировали «иди домой» и «слава Украине», прежде чем силы безопасности бросили в них электрошоковые гранаты, чтобы разогнать их.

Российские солдаты ведут стрельбу очередями в воздух, при этом нет никаких признаков того, что их оружие было направлено непосредственно на гражданских лиц.

Однако на снимках была показана группа людей, ухаживающих за пожилым мужчиной в оцепенении и кровоточащем.

Местный чиновник Юрий Соболевский заявил, что нога старшего взрослого была «серьезно повреждена» и что он «потерял много крови».

Однако он добавил, что врачи ухаживают за ранеными и что «их жизни вне опасности».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выложил видео инцидента в Twitter.

«В Херсоне российские военные преступники мирно расстреливали безоружных людей, протестующих против оккупантов», — заявил Кулеба.

Херсон, город с населением почти 300 000 человек до войны, стал первым крупным украинским городом, захваченным российскими войсками в первую неделю вторжения.

Херсонцы провели несколько демонстраций против российского контроля над городом, прямо оспаривая русскую версию о том, что город был «освобожден».

ок-арб/мтп/нот/дга