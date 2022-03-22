Россия заявила, что США должны прекратить угрозы, если хотят сохранить отношения

(Добавлены заявления о необходимости нормализации отношений и просьба не демонизировать Россию) Москва, 22 марта Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил сегодня, что Соединенные Штаты должны прекратить создавать угрозы для России, если они хотят сохранить отношения с Москвой. «Подход к тому, что нужно сделать для поддержания отношений, несомненно, правильный. Им (американцам) просто нужно остановить эскалацию, как устно, так и с точки зрения вооружения киевского режима», — заявил Рябков группе журналистов, которого цитирует агентство «Интерфакс». Замминистра добавил, что «также необходимо прекратить создавать угрозы для России». «Если (американцам) удастся оказать какое-то положительное влияние в Киеве, в чем я не только сомневаюсь, но я убежден, что прискорбного не произойдет, я думаю, что будет определенная перспектива нормализации отношений», - сказал он. По словам Рябкова, в настоящее время в Москве наблюдается «нисходящий тренд» из-за США в отношениях с Россией. «Мы сожалеем об этом, но это никак не влияет на нашу решимость двигаться к целям специальной военной операции (на Украине) и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с санкциями США», — подчеркнул он. В понедельник Россия вручила ноту протеста послу США в Москве Джону Салливану в связи с «неприемлемыми» заявлениями президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине. Москва предупредила, что заявления Байдена, «недостойные столь высокопоставленного государственного деятеля, ставят российско-американские отношения на грань разрыва». «США делают все, чтобы разорвать отношения, в этом нет никаких сомнений. Мы настаиваем на необходимости хотя бы стандартизации коммуникации на элементарных уровнях», - сказал он. Рябков призвал своих «американских коллег» задуматься о последствиях «политики кровопролитного подавления нежелательных режимов в различных регионах мира, которую они проводили на протяжении многих десятилетий». «Мы требуем прекращения демонизации России. Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего полностью и полностью лежит на Вашингтоне», — подчеркнул он. В минувший четверг президент США охарактеризовал своего российского коллегу как «убийственного диктатора», санкционировавшего «бесчеловечные» нападения на Украину. ШЕФ мос/фп