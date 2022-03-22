Россия признает суверенитет Украины на референдуме по возможному соглашению

Москва, 22 марта Россия сегодня подтвердила, что Украина является суверенной страной с точки зрения созыва референдума о возможном компромиссе с Москвой, вариант, предложенный вчера вечером президентом Украины Владимиром Зеленским. «Украина - суверенное государство, и могут и должны быть определенные внутренние государственные процедуры», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на своей ежедневной телефонной пресс-конференции, когда его спросили о заявлениях Зеленского. В интервью в понедельник нескольким телевизионным станциям украинский президент заявил, что возможные обязательства перед Россией, включая гарантии безопасности, должны быть предметом всенародного опроса. «Люди должны высказаться и отреагировать на те или иные форматы взаимодействия. И какими они будут? Это уже вопрос наших переговоров и понимания между Украиной и Россией», — сказал Зеленский. Представитель российского председательства отметил, что, помимо суверенных дел Украины, существуют «вещества, которые находятся на стадии переговоров» между российской и украинской делегациями. «Я не могу обратиться к деталям этих веществ», - сказал Песков, который выразил убежденность в том, что «предание их гласности только навредит переговорному процессу, который идет гораздо медленнее и с меньшим содержанием», чем того хотела бы Москва. 24 февраля Россия начала так называемую «специальную военную операцию» в Украине с объявленной целью «демилитаризации и денацификации» соседней страны, и эта кампания была осуждена международным сообществом. мос/пи