Россия, дружественная страна, враг или угроза для Кипра?

Никосия, 22 марта Российское вторжение в Украину заставило Европейский Союз казаться единым, как редко, когда речь заходит о санкциях против московского режима, но для некоторых стран эта политика наказания обходится дороже, чем для других, таких как Кипр, экономика которого сильно зависит от Россия. С момента обретения независимости в 1960 году Кипр всегда считал Россию дружественной страной и великим защитником своего политического дела, особенно после турецкого вторжения на северный Кипр в 1974 году, военной акции, которая, однако, напоминает российскую операцию с Украиной: оба оправдывали свои вторжения предполагаемая защита этнических меньшинств. РОССИЙСКИЕ УГРОЗЫ Тот факт, что у нас были хорошие отношения, не мешал России время от времени выступать с открытыми или завуалированными угрозами в адрес Кипра. Последнее заявление было сделано российским послом в Никосии Станиславом Осадчим, который заявил, что Кипр и другие европейские страны, которые ввели санкции против его страны, «выстрелили себе в ногу» и заверил, что российские туристы этим летом поедут не на Кипр, а в Турцию. «Россия использует Кипр для разжигания конфликта Турции с Европейским союзом и Западом в целом. Теперь, когда Кипр вынужден вступить в союз с Западом, Россия угрожает ему, а Кипр чувствует себя некомфортно, не зная, как реагировать», — уверяет Эфе историк и журналист Макариос Друсиотис. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ «ДРУЖБА» После распада Советского Союза в 1990-е годы многие экспатрианты из бывших советских республик прибыли на Кипр и, после вступления Кипра в ЕС и евро в 2008 году, «страна стала прачечной российского капитала», объясняет он. «Российские деньги наводнили кипрские банки и создали жилищный пузырь в стране. Это стало основной причиной финансового кризиса на Кипре в 2013 году», - добавляет он. После экономического краха 2013 года финансовый правящий класс искал «альтернативные» решения и изобрел «продажу паспортов в обмен на покупку недвижимости», говорит Друсиотис, имея в виду программу кипрского гражданства за инвестиции, известную «золотые визы». Эта программа предоставила кипрское гражданство 6779 иностранным миллионерам, из которых, по оценкам, 42 процента составляли россияне. В 2020 году правительство Кипра было вынуждено отменить эти визы после того, как сеть Al Jazeera обнаружила бизнес, продающий паспорта инвесторам, некоторые из которых имели судимость, которые не соответствовали критериям, необходимым для свободного передвижения по ЕС. Среди них были российские олигархи. ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ Хотя в последние годы российское присутствие в кипрской экономике сократилось, она рискует серьезно пострадать от последствий войны для Украины. «Основное влияние будет оказано на рынке элитной недвижимости, который уже сильно пострадал после окончания кипрской паспортной программы», — говорит Эфе, недавно опубликовавшей информационный бюллетень о влиянии российских санкций на Кипр, директор консалтинговой фирмы Sapienta Economics Фиона Маллен. В своем анализе Маллен детализирует, что секторы туризма и недвижимости, рынок предметов роскоши, доходы от банковских операций и услуг будут теми, которые каким-то образом пострадают сильнее всего, в краткосрочной или долгосрочной перспективе. «Ожидается, что влияние войны на Украину снизит рост реального ВВП Кипра на 0,5 процентных пункта», — говорит Маллен, отмечая, что два крупнейших банка Кипра, Греческий банк и Банк Кипра, подвержены наименьшему риску. Поначалу менее очевидным казалось влияние на RCB Bank of Cyprus, который имеет активы в размере около 5 миллиардов евро и находится под непосредственным контролем Единого надзорного механизма ЕС (SSM)». До конца февраля RCB принадлежал 46,29% акций российского банка ВТБ. 24 февраля, в тот же день, когда он был санкционирован Соединенным Королевством, RCB передал свои акции двум другим акционерам: кипрским компаниям, которые частично или полностью принадлежат трастам, конечные бенефициары которых не являются публичными. Вчера вечером рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) объявило, что приостанавливает свой рейтинг RCB Bank на Кипре «в связи с его отношениями с российским банком ВТБ Банк» и «передачей права собственности кипрским акционерам после российского вторжения», что, по-видимому, является предисловием к закрытие банка. Флора Александру