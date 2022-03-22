Запрещенный Австралией регби Фолау надеется сыграть на чемпионате мира с Тонга

Исраэль Фолау, на которого наложила вето Австралийская федерация регби после того, как его обвинили в гомофобии, заявил AFP, что он «полностью заинтересован» в том, чтобы Тонга выбрал его на чемпионат мира 2023 года.

«Для меня было бы большой честью, если бы это было так. Посмотрим, будет ли предоставлена такая возможность, но я бы с удовольствием надела тонганскую майку и представляла Тонгу», - сказал 32-летний регби, который сейчас играет в чемпионате Японии.

Фолау был уволен в 2019 году австралийским регби.

«Тебя ждет ад», - написал он в социальных сетях, ссылаясь на гомосексуалистов. Фолау — благочестивый евангелический христианин.

Бывший австралийский интернационал, который сейчас играет за «Сияющие дуги» в Токио, заявил, что «перевернул страницу прошлого».

«Я ни о чем не жалею, это привело меня сюда, в Японию, и я ценю эту возможность», - пояснил он.

Сообщение, которое ускорило конец карьеры Фолау в Австралии, до сих пор видно в его аккаунте в Instagram, где он получил почти 75 тысяч лайков.

Тонга — родина родителей Исраэля Фолау. Чтобы претендовать на чемпионат мира по футболу Франция-2023, тонганцы должны преодолеть плей-офф в оба конца, который будет сыгран в июле против победителя чемпионата Азии.

Фолау имеет право представлять эту маленькую тихоокеанскую страну в соответствии с новым правилом, принятым в ноябре Международной федерацией регби (World Rugby).

Теперь сборные могут играть за другую национальную сборную, если их не призывали в течение как минимум трех лет и у них есть отец или дедушка, родившиеся в стране, которую они хотят представлять.

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