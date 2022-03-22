Спасатели обыскивают черные ящики и следы 132 человек, которые ехали на разбившемся самолете China Eastern в Гуанси

Militia members stand guard at the checkpoint on the road next to the entrance to Lu village near the site where a China Eastern Airlines Boeing 737-800 plane flying from Kunming to Guangzhou crashed, in Wuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China March 22, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Спасательные работы продолжаются во вторник в округе Тэнсянь в южной провинции Гуанси, где в понедельник потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern с 132 людьми на борту, без каких-либо выживших или сообщений о черных ящиках.

Самолет летел между городами Куньмин (юго-запад) и Гуанчжоу (юго-восток) и вылетел в понедельник в 13.15 по местному времени (05.15 по Гринвичу), а затем вылетел на берег в Гуанси в 14.38 по местному времени (06.38 по Гринвичу).

На данный момент ни один официальный источник не уточнил, путешествовали ли иностранцы на борту.

Военизированные полицейские на месте крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, летевшего из Куньмина в Гуанчжоу, Учжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай (REUTERS/China Daily)

Инцидент вызвал лесной пожар в этом районе, доступ к которому был затруднен для спасательных команд из-за пересеченной местности и удаленного местоположения.

Народно-освободительная армия (китайская армия) мобилизовала 80 солдат из региона в начале вторника для оказания помощи в спасательных работах, которые были добавлены к более чем 700 пожарным из местной провинции и еще 500, отправленным соседней провинцией Кантон.

Полицейский несет дорожный конус после того, как полицейские машины въезжают в деревню Лу, недалеко от места крушения самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, летевшего из Куньмина в Гуанчжоу, в Учжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай 22 марта 2022 года. REUTERS/Карлос Гарсия Роулинз

Пожар был потушен в понедельник днем, и спасательные команды смогли приблизиться к месту крушения, где они продолжили свою работу в ночное время: «Есть куски крыла самолета, некоторые от двух до трех метров. Здесь также есть обломки и обломки, некоторые из которых, вероятно, являются предметами одежды», — описал рабочий, которого цитирует агентство Синьхуа.

Комиссия по здравоохранению Гуанси также направила в этот район 36 машин скорой помощи и 80 медицинских работников для оказания помощи потенциальным выжившим, а заместитель премьер-министра Китая Лю Хэ отправился в этот район, чтобы возглавить операции.

«В штопор»

«Самолет упал в штопор и, казалось, был целым и невредимым во время падения. Через несколько секунд он потерпел крушение», — сообщил житель района, которого цитирует Синьхуа.

Согласно данным портала отслеживания полетов FlightRadar24, самолет летел в 14.19 по местному времени (06.19 по Гринвичу) на высоте 29 100 футов (8870 метров), когда примерно в 55 километрах к западу от города Учжоу начал снижаться.

Последняя точка контакта рейса, согласно указанному порталу, находилась примерно в 25 км к юго-западу от Учжоу, на высоте 3225 футов (989 метров), в 14.22 по местному времени (06.22 по Гринвичу), что означало бы, что всего за три минуты самолет опустился почти на 8000 метров.

Другие свидетели говорили о звуке взрыва: «Я услышал громкий шум, и на моей плантации деревьев быстро начался пожар», — объяснил один из местных жителей.

Падение на фондовом рынке

Авиакатастрофа, первая в Китае с 2010 года, когда 44 человека погибли в катастрофе в Ичуне (северо-восток), привела к снижению рыночной стоимости авиакомпании, выполняющей рейс, China Eastern Airlines.

Компания потеряла 5,98% сегодня в 10:30 по местному времени (2,30 по Гринвичу) на Шанхайской фондовой бирже и 4,36% на Гонконгской фондовой бирже, где она также котируется.

ФАЙЛ ФОТО: Авиакомпания Airbus A350-900 авиакомпании China Eastern Airlines сфотографирована в Бланьяке, недалеко от Тулузы, Франция, 29 мая 2019 года. REUTERS/Реджис Дювиньо

China Eastern распорядилась через несколько часов после аварии, чтобы все самолеты 737-800, модель разбившегося самолета, оставались на земле до получения дополнительной информации о том, что произошло, сообщает местная пресса.

Вскоре после события председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести расследование для выяснения как причин аварии «как можно скорее», так и других возможных вопросов безопасности в секторе гражданской авиации.

(С информацией из EFE)

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