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вторник 22 март 2022
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Россия

Спасатели обыскивают черные ящики и следы 132 человек, которые ехали на разбившемся самолете China Eastern в Гуанси

Самолет совершил путешествие между городами Куньмин и Гуанчжоу, устремился на берег в горном районе. На данный момент ни один официальный источник не уточнил, путешествовали ли иностранцы на борту

Newsroom Infobae

22 март 2022
Militia members stand guard at the checkpoint on the road next to the entrance to Lu village near the site where a China Eastern Airlines Boeing 737-800 plane flying from Kunming to Guangzhou crashed, in Wuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China March 22, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Militia members stand guard at the checkpoint on the road next to the entrance to Lu village near the site where a China Eastern Airlines Boeing 737-800 plane flying from Kunming to Guangzhou crashed, in Wuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China March 22, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Спасательные работы продолжаются во вторник в округе Тэнсянь в южной провинции Гуанси, где в понедельник потерпел крушение Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern с 132 людьми на борту, без каких-либо выживших или сообщений о черных ящиках.

Самолет летел между городами Куньмин (юго-запад) и Гуанчжоу (юго-восток) и вылетел в понедельник в 13.15 по местному времени (05.15 по Гринвичу), а затем вылетел на берег в Гуанси в 14.38 по местному времени (06.38 по Гринвичу).

На данный момент ни один официальный источник не уточнил, путешествовали ли иностранцы на борту.

Infobae
Военизированные полицейские на месте крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, летевшего из Куньмина в Гуанчжоу, Учжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай (REUTERS/China Daily)

Инцидент вызвал лесной пожар в этом районе, доступ к которому был затруднен для спасательных команд из-за пересеченной местности и удаленного местоположения.

Народно-освободительная армия (китайская армия) мобилизовала 80 солдат из региона в начале вторника для оказания помощи в спасательных работах, которые были добавлены к более чем 700 пожарным из местной провинции и еще 500, отправленным соседней провинцией Кантон.

Infobae
Полицейский несет дорожный конус после того, как полицейские машины въезжают в деревню Лу, недалеко от места крушения самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, летевшего из Куньмина в Гуанчжоу, в Учжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай 22 марта 2022 года. REUTERS/Карлос Гарсия Роулинз

Пожар был потушен в понедельник днем, и спасательные команды смогли приблизиться к месту крушения, где они продолжили свою работу в ночное время: «Есть куски крыла самолета, некоторые от двух до трех метров. Здесь также есть обломки и обломки, некоторые из которых, вероятно, являются предметами одежды», — описал рабочий, которого цитирует агентство Синьхуа.

Комиссия по здравоохранению Гуанси также направила в этот район 36 машин скорой помощи и 80 медицинских работников для оказания помощи потенциальным выжившим, а заместитель премьер-министра Китая Лю Хэ отправился в этот район, чтобы возглавить операции.

«В штопор»

«Самолет упал в штопор и, казалось, был целым и невредимым во время падения. Через несколько секунд он потерпел крушение», — сообщил житель района, которого цитирует Синьхуа.

Согласно данным портала отслеживания полетов FlightRadar24, самолет летел в 14.19 по местному времени (06.19 по Гринвичу) на высоте 29 100 футов (8870 метров), когда примерно в 55 километрах к западу от города Учжоу начал снижаться.

Последняя точка контакта рейса, согласно указанному порталу, находилась примерно в 25 км к юго-западу от Учжоу, на высоте 3225 футов (989 метров), в 14.22 по местному времени (06.22 по Гринвичу), что означало бы, что всего за три минуты самолет опустился почти на 8000 метров.

Другие свидетели говорили о звуке взрыва: «Я услышал громкий шум, и на моей плантации деревьев быстро начался пожар», — объяснил один из местных жителей.

Падение на фондовом рынке

Авиакатастрофа, первая в Китае с 2010 года, когда 44 человека погибли в катастрофе в Ичуне (северо-восток), привела к снижению рыночной стоимости авиакомпании, выполняющей рейс, China Eastern Airlines.

Компания потеряла 5,98% сегодня в 10:30 по местному времени (2,30 по Гринвичу) на Шанхайской фондовой бирже и 4,36% на Гонконгской фондовой бирже, где она также котируется.

Infobae
ФАЙЛ ФОТО: Авиакомпания Airbus A350-900 авиакомпании China Eastern Airlines сфотографирована в Бланьяке, недалеко от Тулузы, Франция, 29 мая 2019 года. REUTERS/Реджис Дювиньо

China Eastern распорядилась через несколько часов после аварии, чтобы все самолеты 737-800, модель разбившегося самолета, оставались на земле до получения дополнительной информации о том, что произошло, сообщает местная пресса.

Вскоре после события председатель КНР Си Цзиньпин призвал провести расследование для выяснения как причин аварии «как можно скорее», так и других возможных вопросов безопасности в секторе гражданской авиации.

(С информацией из EFE)

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