Рената Салекл: «Идея о том, что мы можем выбирать как личности, способствует определенной социальной пассивности»

В эссе, пересекающем психоанализ с литературой, словенский философ, социолог и теоретик права Рената Салекль разбирает в своей книге «Тирания выбора» неолиберальный миф, который говорит, что вся наша жизнь является синтезом личных решений, логикой, которая правит от телами и карьерами «Идея о том, что как личности мы можем выбирать из всех аспектов жизни, способствует определенной социальной пассивности», - говорит автор. «Сегодняшнее капиталистическое общество, настаивающее на идее выбора, маскирует ряд неравенств по классовому, гендерному и расовому признакам», - говорит Салекл, и в рамках этого интервью он предупреждает, что пандемия выявила, в какой степени нам трудно решать социальные проблемы и что насколько мы переоцениваем способность изменить ход нашей биографии простым личным решением.

Салекл родился в 1962 году в Словении и является научным сотрудником Института криминологии на факультете Любляны. Кроме того, она преподает в Биркбекском колледже Лондонского университета, каждый год преподает в юридической школе Бенджамина Н. Кардозо в Нью-Йорке по психоанализу и праву, а также преподает курсы по нейробиологии. Его книги были переведены на пятнадцать языков, а в Аргентине Ediciones Godot опубликовал Angustia в 2018 году и The Pleasure of Transgression в 2021 году. В различных главах «Тирании выбора» (Godot Editions, 2022) автор ставит под сомнение гегемонистский взгляд, который управляет многими постулатами, с помощью которых социальные науки изучают социальную реальность в развитом мире. Согласно теории рационального выбора, люди всегда думают, прежде чем действовать, и в любой ситуации стремятся к максимальной выгоде с минимальными затратами. Именно эта логика определяет, что жизненный выбор рассматривается как модели потребления.

Он написал The Tyranny of Election в 2010 году. Как пандемия повлияла на тиранию?

— Неолиберальная идеология, которую я анализирую в своей книге, не сильно изменилась за последние десять лет. Можно сказать, что ситуация только ухудшилась с ростом влияния социальных сетей. Пандемия была частью времени, когда преобладающая идеология считает, что человек несет полную ответственность за свой выбор. Итак, это заставило нас как общество решать индивидуальные дилеммы о вакцинации или нет, носить маски или нет... Это заставило нас задуматься о социальном выборе: пандемия — это не индивидуальная проблема, и не каждый может решить, как с ней бороться. Однако люди усвоили идею о том, что они несут полную ответственность за свою жизнь, и поэтому неудивительно, что во многих развитых обществах наблюдается такая негативная реакция на вакцинацию. Мы давно слышим, что наше здоровье — это вопрос выбора и что мы можем выбирать, как выглядит наше тело. И, конечно, обязательная вакцинация идет вразрез с неолиберальной идеей личного выбора. И теперь, поскольку в прошлом мы не рассматривали социальный выбор, сегодня мы сталкиваемся с проблемами, которые требуют от людей отказаться от своего самого индивидуалистического мышления.

«Пандемия — это не индивидуальная проблема, и каждый не может решить, как с ней бороться», — говорит Рената Салекль (Christian Bochichio)

«Почему императив выборов в конечном итоге делает нас более тревожными людьми?

— Неолиберальная идея выбора возлагает на человека ответственность за свое благополучие, счастье и успех, даже если у него нет средств или возможностей для принятия решений, способствующих его благополучию. Бедные люди слишком часто обвиняют себя в отсутствии успеха. Люди чувствуют себя виноватыми и тревожными, неадекватными. Идея о том, что мы можем выбирать как личности во всех аспектах нашей жизни, способствует определенной социальной пассивности и даже апатии, что мы наблюдаем во многих обществах. Короче говоря, это помогает выживанию неолиберальной идеологии.

— Как мы можем справиться с тем, чего не можем выбрать? Не хватает теоретических ответов на эту тревогу?

— Многие из наших решений являются неосознанными и сильно зависят от того, что выбирают другие или то, что общество вокруг нас воспринимает как «правильный» выбор. Я не отрицаю, что у людей есть выбор, но мы должны понимать, что мы принимаем решения гораздо менее рационально, чем мы думаем. Мы не можем жить вечно, и на этом наш выбор так или иначе заканчивается.

— В книге вы цитируете Фелисидад, роман канадского писателя Уилла Фергюсона, в котором автор художественной литературы совершает крестовый поход против жанра самопомощи. Он также берет много идей из психоанализа в своих аргументах против рационального выбора. Могут ли эти две дисциплины — литература и психоанализ — помочь разрушить дискурс, легитимизирующий капитализм?

Психоанализ очень важен для понимания того, как люди отождествляют себя с идеологией, как желания и импульсы действуют в их жизни. И, с другой стороны, психоанализ ставит под сомнение идеологию счастья, идею, которая присутствует в романе Фергюсона. Мы знаем, что люди часто поступают так, что они не только не улучшают свое благополучие, но и увеличивают их страдания.

— Рациональный выбор также достиг сферы личных отношений с приложениями для знакомств. Что скрывается за идеей о том, что можно выбрать в любви?

— К сожалению, алгоритмы до сих пор не понимают, что люди влюбляются иррационально и что часто трудно перечислить то, что привлекает вас к потенциальному партнеру. Люди говорят одно и очень хотят другого. Интернет-знакомства были полезны в эти очень индивидуализированные времена; однако они также породили много новых тревог: например, людям нужно постоянно быть готовыми к отказу и легко создавать впечатление, что за углом что-то лучше. Произошла новая коммерциализация любовных отношений, хотя верно, что эта логика рынка уже влияла на отношения в прошлом и в некотором роде это не ново.

Источник: Телам С.Е.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



