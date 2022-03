Периодический сон у людей старше 75 лет указывает на повышенный риск развития болезни Альцгеймера

Senior person thanks the nurse for help during a meeting in a nursing home

Новое исследование, проведенное учеными из Brigham and Women's Hospital в Бостоне, США, связывает чрезмерный дневной сон у пожилых людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, болезни, вызывающей серьезные когнитивные нарушения.

Исследование было опубликовано в специализированном журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association. «Порочный круг, который мы наблюдаем между дневным сном и болезнью Альцгеймера, обеспечивает основу для лучшего понимания роли сна в развитии и прогрессировании болезни Альцгеймера у пожилых людей», - сказал Пэн Ли, ведущий автор исследования, работающего над Медицинская биодинамика отдела циркадных расстройств и нарушений сна Бригама.

Исследователи обнаружили, что чрезмерный дневной сон не только предвещает повышенный риск развития деменции Альцгеймера, но и что «диагноз болезни Альцгеймера ускорил количество дневных дремот во время процесса старения», сказал Бригам.

Каждый восьмой человек страдает болезнью Альцгеймера в Аргентине или другим деменцией. В стране насчитывается более 500 тысяч человек, которые страдают от этого. По оценкам, каждые три секунды у кого-то в мире диагностируется деменция. По данным ВОЗ, 50 миллионов человек страдают от этого заболевания, и от 60% до 70% этих случаев соответствуют болезни Альцгеймера. Ожидается, что к 2050 году эта сумма утроится.

Предполагается, что каждые три секунды у кого-то в мире диагностируется деменция (Гетти)

«Поведение пожилых людей во время сна в дневное время часто игнорируется, и до сих пор нет консенсуса в отношении дневного сна в клинической практике и здравоохранении», - предупредила Ли. «Наши результаты не только показывают, что чрезмерный дневной сон может указывать на повышенный риск развития деменции Альцгеймера, но также показывают, что более быстрое ежегодное увеличение дневного сна может быть признаком ухудшения или неблагоприятного клинического прогрессирования заболевания».

Ли заявил, что исследование «требует большего внимания к режимам 24-часового сна, не только ночного сна, но и дневного сна, для мониторинга здоровья пожилых людей». Благодаря предыдущим исследованиям, взаимосвязь между, например, апноэ во сне и деменцией, известна уже давно. Однако неясно, влияют ли изменения в режимах сна на память и приводят к деменции, или же нейродегенеративный процесс деменции влияет на сон параллельно.

Настоящее исследование было основано на участии более 1000 человек старше 75 лет, в среднем 81 год. Каждый человек получил устройство Atical, похожее на часы, чтобы носить его на запястье до двух недель. Ученые идентифицировали эпизоды сна с помощью алгоритма оценки, а после выявления эпизодов сна продолжительность и частота отдыха были сведены в таблицу.

«Последнее, чего мы хотим, чтобы кто-то считал, что не может вздремнуть, потому что у него может быть слабоумие». Это послание, которое мы хотим донести», — сказал Ли

Хотя использование Atical широко используется в полевых исследованиях сна, авторы признают, что полисомнография является основой для оценки сна. Он состоит из оценки функций организма участников во время сна или попытки заснуть. При проведении в медицинских учреждениях специалисты размещают электроды на «подбородке, коже головы и внешнем крае» век участника с помощью мониторов, которые регистрируют частоту сердечных сокращений и дыхание. В случае исследования в Бостоне участники исследования были старше, поэтому результаты могут быть «легко переведены» на младшие возрастные группы . Ученые заявили в своей работе, что будущие исследования должны оценить, может ли прямое вмешательство во время дневного сна снизить риск развития деменции Альцгеймера или когнитивных нарушений.

Они также предупредили, что устройство может иногда путать сон с отдыхом. Актиграфия не является большой мерой начала сна и того, какой сон у человека, поэтому она не всегда фиксирует, когда человек действительно дремлет. Специалисты предположили, что следует ожидать дальнейших исследований, чтобы не неправильно интерпретировать полученные результаты. Последнее, чего мы хотим, чтобы кто-то считал, что он не может вздремнуть, потому что у него может быть слабоумие».

