Психологическая безопасность: почему это ключевой инструмент в новом контексте постпандемической работы

Одной из самых интересных тем для анализа и понимания того, как работают организации, является психологическая безопасность , концепция, о которой даже не упоминалось ранее, но которая в последние годы оказалась ключевым фактором успешной работы команд. Но не только это: в свете нового контекста пандемии и навязанных условий удаленной работы этот вопрос приобретает новое значение и стал одним из стратегических направлений, которые необходимо решать в бизнес-сфере.

Одной из самых глубоких ссылок на эту тему является Эми К. Эдмондсон, специалист Гарвардского университета, которая в своей книге «Бесстрашная организация» описывает психологическую безопасность как рамки, в которых людям комфортно выражать себя и быть самих себя. Это означает, что вы не будете наказаны и не унижены за высказывание своих идей, вопросов, опасений или предупреждение об ошибках, которые вы видите.

По словам Эдмондсона, психологическая безопасность важна по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что людям очень трудно делать все возможное, когда они боятся. Культура психологической безопасности позволяет сотрудникам участвовать, рисковать, экспериментировать, не опасаясь неудачи или возмездия. Давайте сравним этот тип культуры с другой, в которой сотрудники боятся говорить или делиться новой идеей. Трудно представить, что во втором сценарии они могут позволить себе работать.

Психологическая безопасность порождает ряд положительных последствий, выгод, которые доходят не только до организаций, но и для каждого из сотрудников. С одной стороны, это способствует генерированию идей для инноваций: каждый хочет внести свой вклад, потому что знает, что их слова не вызовут у них проблем, а, наоборот, будут оценены . С другой стороны, это способствует истинному разнообразию и инклюзивности, что является центральным элементом здоровой и жизненно важной организации. Никто не оттесняется и не может представить себя таким, какой он есть; привнести свою уникальность в команду.

Кроме того, психологическая безопасность помогает предотвратить мошенничество, поскольку сотрудники должны немедленно указывать на риски, которые они видят. В то же время психологическая безопасность способствует развитию каждого сотрудника , так как все члены команды постоянно учатся, могут свободно передавать идеи и воплощать других. Точно так же они разумно относятся к риску, что является одним из аспектов, который сегодня больше всего продвигается в организациях: создание культуры, в которой риски принимаются без страха ошибок, даже если ошибки возможны.

Психологическая безопасность зарекомендовала себя как основа высокопроизводительных команд, поскольку она заставляет всех чувствовать себя приверженными работе и повышает вероятность того, что они останутся вовлеченными в организацию. Исследование Gallup показало, что только три из десяти сотрудников считают, что их мнение учитывается на рабочем месте. В отчете подчеркивается, что если бы это соотношение было увеличено до шести из десяти сотрудников, организации могли бы сократить текучесть кадров на 27%, снизить количество инцидентов в области безопасности на 40% и значительно повысить производительность.

А целеустремленность является ключевым компонентом в сегодняшнем контексте, когда команды разбросаны и во многих случаях впервые работают удаленно. Новый сценарий, в котором многие из нас связаны через экраны, порождает необходимость пересмотреть более глубокие аспекты связей на работе, где психологическая безопасность выступает в качестве одного из фундаментальных аспектов.

Мы должны понимать, что в нормальных и обычных условиях до пандемии было непросто работать над вопросом психологической безопасности, и ее отсутствие наблюдалось в бесчисленных компаниях. Сегодня эта трудность возрастает, так как уровень уязвимости, в которой мы оказались, во многих случаях повысился.

По словам Эдмондсона, большая тема, которая наблюдается сегодня, заключается в том, что барьеры между работой и личной жизнью более размыты. В этих рамках мы должны искать и предлагать больше инструментов, чтобы лидеры могли создать психологическую безопасность в этой новой среде, в которой колесо продолжает вращаться: мы должны принимать решения, строить новые каналы связи, адаптироваться к другим графикам и бесконечному количеству динамики с которыми мы, возможно, не знакомы.

Мы также увидели, что в этот период мы все сталкиваемся с новыми проблемами; проблемами, связанными с уходом за пожилыми людьми, обучением детей на дому, нашей собственной безопасностью здоровья и, очевидно, количеством людей, заразившихся COVID-19. Это влияет на наше психическое и психологическое благополучие и заставляет принимать это во внимание в диалогах с лидерами. Кроме того, следует иметь в виду, что уровень восприимчивости и раздражительности у всех возрастает по мере роста трудностей, напряженности и давления, которым мы ежедневно подвергаемся.

Ключ к пониманию предмета заключается в том, что ядро психологической безопасности можно суммировать одним словом: доверие. Когда один доверяет другому, у него есть такая способность и отношение к диалогу, не опасаясь репрессий . Это абсолютно необходимо сейчас, когда во многих случаях возникает необходимость решить проблемы, которые никогда не возникали на рабочем месте: усилия, связанные с уходом за ребенком школьного возраста, домашними делами, заботой о других или боязнью болезни.

Вот центральная ось послания: лидеру недостаточно сказать «поверь мне». Доверие строится на действиях, оно мало-помалу визуализируется в конкретной жизни, и оно никогда не может быть реальным, если оно носит только энонциативный характер; простое проявление доброй воли. Чтобы создать культуру, которая действительно учитывает все вышеперечисленное, Эдмондсон предлагает пять шагов.

Все вместе они могут вынести на стол обсуждаемые вопросы, принять их и решить (Getty Images)

1. Постарайтесь понять, что такое сцена, и четко обозначить ее, обсудив проблемы, с которыми сталкиваются как члены команды, так и их собственные. Цель состоит в том, чтобы разделить ответственность за проблемы, которыми никто не владеет исключительно. Все вместе они могут вынести на стол обсуждаемые вопросы, принять их и решить.

2. Подайте себе пример. Лучший способ показать, что человек серьезен, — это раскрыть собственную уязвимость, поделиться собственными заботами лидеров и личными ограничениями гибридной работы. Важно, чтобы сотрудники знали, что сами руководители — это люди, которые также испытывают трудности, сомнения и неудобства в этом новом способе работы.

3. Сделайте небольшие шаги в укреплении доверия, а это процесс, который требует времени. Даже в тех организациях, которые уже имеют устоявшуюся культуру, она построена в небольших дозах, поэтому также необходимо быть очень последовательным и последовательным с течением времени.

4. Поделитесь положительными примерами. Всякий раз, когда происходит что-то, связанное с культурой, которую вы пытаетесь создать, важно рассказать о них, укрепить их и показать в качестве примера того, что можно построить вперед.

Поэтому важно, чтобы все мы понимали, что психологическая безопасность является фундаментальным инструментом успеха бизнеса в наше время. Это позволяет нам не только лучше справляться с этой сложной, трудной и неожиданной ситуацией, но и превращать ее в возможность для роста и научиться гораздо более гуманно ориентироваться в любом кризисе, с которым мы сталкиваемся. Синтезируя, мы все выигрываем!

* Алехандро Меламед — доктор экономических наук (UBA), международный спикер и консультант по инновациям. Автор нескольких книг, в том числе Times for the Brave (2020), Design Your Change (2019) и «Будущее работы и работы будущего» (2017).

