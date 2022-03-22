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вторник 22 март 2022
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Россия

Фильм чилийского режиссера Бизе «Личные сообщения» прибыл на фестиваль испанского кино

Newsroom Infobae

22 март 2022

Малага (Испания), 22 марта чилийский режиссер Матиас Бизе представил сегодня в Малаге (Испания) свой кинематографический «эксперимент», «Личные сообщения», который он сделал во время пандемии с историями, которые некоторые дружелюбные актеры согласились рассказать, разговаривая со своими мобильными телефонами; истории настоящих монстров, все вымышленное, но подлинное. «Смерть происходила слишком близко к нам, и возникло срочное желание обратиться к тому, что важно: как мы как родители, какие мы в детстве, какими мы являемся в наших отношениях как пара. И из этого предложение было сверхконкретным: записывать себя на телефон в своих домах», — говорит Бизе в интервью Efe. Чилиец впервые участвует в кинофестивале в Малаге, где он борется за «Золотую Бизнагу». «Личные сообщения» - это интимное и особенное приключение монстров, которое соединяется с внутренней частью человеческого существа. Истории переплетаются: взрослый, который помнит свои попытки самоубийства в детстве из-за жестокого обращения с матерью; два брата, которые очень поздно обнаруживают, что их психические проблемы связаны с жестоким обращением, которому они подверглись в детстве со стороны дядюшки психиатра, который поставил им диагноз, или избитая молодая мать, которая убегает от своего монстра со своим пятилетним мальчиком, коллегой и доверенным лицом, и ему это удается. Это интимные отношения Антонии (Зегерс), де ла Веро (Вероника Интиле), аргентинской актрисы, которая сняла свои естественные роды в ванне и подарила Бизе как последнее чудо жизни: «Этот маленький мальчик, который родился, - луч света», - говорит Бизе. Или Висента (Ндонго), который импровизирует свою собственную историю, в которой он, сидя на кухне, расспрашивает о роли женщин и семьи. «Я дал некоторые сценарии, другие говорили о том, что с ними происходит, другие делали то, что они мне предлагали, и оттуда я был в Мексике, в Чили был редактором Родриго Сакелем, и вместе мы начали собирать материал, который пришел к нам, и самое безумное, — отмечает Бизе, — это то, что сам фильм рассказывал нам о том, куда он направлялся». Есть история о Несторе (Кантильяне), отце, который не знает, что у него есть сын, или о Бланке (Льюин), которая позже узнает, как выглядит ее замечательный муж, или Мелламо Себастьян, певец и автор песен, тоже со своей темной стороной. И ошеломляющая история Нико, которая является реальной жизнью Поблете, впервые он публично высказался о своем «монстре». «Идея была очень открытой: снять фильм вместе, но прежде всего я попросил их заглянуть внутрь и рассказать друг другу, о чем мы хотим поговорить, что с нами происходит, с самого начала я сказал им, что не хочу говорить о пандемии». Фильм, который выйдет в мае в Чили, в настоящее время не имеет дистрибьютора в Испании. ШЕФ ага/аам (фото)

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