Концерт Пласидо Доминго в Мотриле отложен из-за проблем на месте

Мотриль (Гранада) 21 марта Городской совет Мотриля (Гранада) отложил концерт, который тенор Пласидо Доминго планировал выступить в этом городе в следующую субботу, 26 марта, из-за технической невозможности арены для боя быков, где должно было проходить это культурное мероприятие. Пласидо Доминго выступил в рамках памятных мероприятий по случаю 140-летия театра Кальдерон де ла Барка в этом городе вместе с гранадским сопрано Мариолой Кантареро и Филармоническим оркестром Малаги. Как сообщил городской совет EFE, концерт не состоится «из-за неизбежных последствий атмосферного события на прошлой неделе (бурная Селия), которое обрушилось на этот район Испании, в частности, с проливными дождями и сахарской пылью». По этой причине место проведения не соответствует правильным условиям для мероприятия, без «сушки в течение не менее 20-30 дней, а затем уплотнения альберо» и не может «нести весь вес инфраструктуры сцены, покрытой местом проведения», согласно техническому отчету, выполненному осмотр площади. Городской совет сообщил, что в ближайшие дни они объявят дату нового празднования, а тем временем они гарантируют возврат билетов всем, кто их запросит.