Государственная нефтяная компания Перу назначила финансового менеджера

Лима, 21 марта Государственная нефтяная компания Petroperú назначила Фернандо де ла Торре Техаду своим новым генеральным менеджером в понедельник новым генеральным менеджером Фернандо де ла Торре Техада, который до сегодняшнего дня работал менеджером по корпоративным финансам после отставки Уго Чавеса Аревало в среди разногласий по поводу управления аудитом, который должен был быть проведен в компании. Это решение было принято советом директоров компании на заседании, которое состоялось через день после отставки Чавеса Аревало, говорится в кратком заявлении Petroperú. Де ла Торре де имеет степень в области управления в Университете дель Пасифико и имеет степень магистра делового администрирования. Он является специалистом в области международного банкинга, со знаниями в области реструктуризации ответственности и реинжиниринга бизнеса, добавлена информация. Он также «имеет большой опыт в области финансов, банковского дела и управления рисками», всегда в соответствии с распространяемой информацией. На прошлой неделе Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг Petroperú с BBB- до BB+, что использовалось для ранжирования компаний, наиболее подверженных риску дефолта по долгам, а также изменило прогноз нефтяной компании со стабильного на негативный. В начале марта рейтинговое агентство Fitch Ratings также понизило кредитный рейтинг Petroperú с BBB до BBB-, самого низкого уровня инвестиционного уровня, который находится всего в одном шаге от тех, которые считаются «спекулятивными». В эту субботу Контролер Республики Нельсон Шак встретился с президентом Педро Кастильо в правительственном дворце, после чего сказал, что они говорили о «большой озабоченности», которую они испытывают по поводу Petroperú, которая является главной перуанской государственной компанией. «На встрече была абсолютно очевидна необходимость немедленных действий по восстановлению доверия и доверия к корпоративному управлению Petroperú. Президент отметил, что необходимые действия будут предприняты в ближайшее время», - сказал он. ШЕФ гдл/даб/лаа