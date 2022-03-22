Исполнитель многократного нападения в Бельгии был арестован за непредумышленное убийство

Водителю автомобиля, который сбил толпу, празднующую карнавал в воскресенье в городе на юге Бельгии, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и посадили в тюрьму в ночь на понедельник, сообщил во вторник местной радиостанции его адвокат.

Таким образом, следственный судья согласился с тезисом несчастного случая, а не преднамеренного действия, как это было предложено в начале расследования убийства вскоре после инцидента.

В результате трагедии, произошедшей рано утром в воскресенье в Ла-Лувьере, шесть человек погибли, десять получили серьезные ранения и около двадцати получили легкие ранения.

Водитель транспортного средства был идентифицирован только как Паоло Ф., энтузиаст скорости, который в прошлом уже был отозван местными властями его водительские права.

Рано утром в воскресенье автомобиль, которым управлял Паоло Ф., в котором был пассажир, наехал на группу людей, одетых для празднования карнавала, традиционного фестиваля в этом регионе Бельгии, который был отменен пандемией в последние два года.

По словам его адвоката, водитель объяснил следователям, что не понял, что врезается в толпу.

«За доли секунды он столкнулся с трагедией (...) Лобовое стекло взорвалось, он сам наполнился кровью, потому что ударился головой о лобовое стекло (...) он слышал крики и избиения в свой автомобиль, и не представлял в тот момент, что находится на карнавале», - рассказал радио La Première адвокат Франк Диссеполи.

По этой причине, по словам адвоката, «речь не идет об убийстве или преднамеренном нападении, как того требует прокуратура».

Паоло Ф. был арестован за неправомерную смерть и недобровольные травмы, а его пассажир, родственник, идентифицированный как Нино, был обвинен в том, что не оказал помощь людям, находящимся в опасности, хотя и был освобожден под залог.

мг-мад/агг/эс