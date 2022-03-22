Педро Санчес призывает ЕС действовать, чтобы не оказаться «заложниками» Путина

Лондон, 22 марта Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что лидеры Европейского союза (ЕС) должны «принять меры», чтобы снизить цены на энергоносители и тем самым не дать Европе стать «заложником» президента России Владимира Путина, как он сказал «Financial Times» (FT). В интервью британской экономической ежедневной газете Санчес отмечает, что следующий саммит НАТО — в этот четверг — должен помочь Испании и другим странам, которые борются с огромным ростом цен на бензин и электроэнергию, а также тем, кто стремится снизить свою зависимость от российского газа. «Если ЕС не предоставит нам инструменты для реагирования на эту чрезвычайную энергетическую ситуацию, будет трудно не только Испании, но и всем государствам-членам нести огромные экономические издержки», - предупредил политик-социалист. Правительство Санчеса в настоящее время рассматривает вопрос о введении ограничений на оптовую цену электроэнергии в качестве экстренной меры по отключению ее от газа, вызванной войной в Украине. По словам испанского генерального директора, Москва стремилась сохранить высокие цены на энергоносители в Европе, сохраняя низкие запасы газа в прошлом году в рамках предвоенной стратегии. «Мы должны защищать наших граждан; Европа не может быть энергетическим заложником Путина», — сказал Санчес в интервью FT, призвав «повысить нашу энергетическую независимость, адаптируя нашу систему ценообразования к новым реалиям». Он утверждал, что «если отрасли замедляют свое производство, то это не потому, что у них проблема со спросом, а потому, что у них есть затраты на энергию, которые абсолютно невыносимы». FT считает, что Санчесу придется преодолеть сильное сопротивление со стороны северных государств ЕС, чтобы осуществить изменения, которые он намерен на рынке электроэнергии. Готовясь к саммиту, Санчес отправился на этой неделе в Париж и Брюссель, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Бельгии Александром Де Кро, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. FT также напоминает о давлении, с которым Санчес в настоящее время сталкивается в Испании после недавних протестов фермеров в Мадриде против высоких цен на энергоносители. По словам президента, «Европа не может позволить, чтобы саммит завершился без согласия; нам нужны меры, и они нужны нам сейчас». «(экономическое воздействие войны) будет больше или меньше в зависимости от реакции Европы на кризис», - предупредил он. Санчес также напомнил, что Испания может внести больший вклад в энергетическую независимость ЕС, будучи владельцем почти трети хранилищ сжиженного природного газа, при условии улучшения взаимосвязей с Францией. Он посчитал, что экспорт этого газа, который в значительной степени поступает из Алжира, является частью «прекрасной возможности для Испании после выхода Соединенного Королевства из ЕС позиционировать себя в качестве одного из основных действующих лиц» блока. ШЕФ прк/ер/пи