Парижский клуб дает Аргентине больше времени для пересмотра долгов

Буэнос-Айрес, 22 марта Парижский клуб во вторник предоставил Аргентине больше времени для достижения соглашения о рефинансировании долгов, которые южноамериканская страна имеет с этим форумом стран-кредиторов, сообщают официальные источники. Кроме того, в рамках встречи, состоявшейся во вторник в Париже между министром экономики Аргентины Мартином Гусманом и президентом Парижского клуба Эммануэлем Муленом, группа из 22 стран-кредиторов одобрила Аргентину для новой программы расширенных льгот с Международным валютным фондом (МВФ), которая будет обсужден в следующую пятницу советом директоров вашингтонского агентства. Как сообщается в заявлении министерства экономики Аргентины, Аргентина и Парижский клуб «договорились о дальнейшем расширении понимания, достигнутого в июне 2021 года». В то время, перед лицом неминуемого дефолта с Парижским клубом, Аргентина согласилась с этим форумом установить «временной мост» до 31 марта 2022 года, чтобы южноамериканская страна достигла соглашения о рефинансировании долга с МВФ до этой даты. До этого времени Аргентине приходилось погашать долги перед Парижским клубом в размере 430 миллионов долларов из общего долга перед форумом в 2,4 миллиарда долларов, который фактически выполнил два платежа, произведенные в июле и в феврале прошлого года. Учитывая, что Аргентина достигла соглашения с сотрудниками МВФ в этом месяце о рефинансировании долгов на сумму около 45 миллиардов долларов, правительству Альберто Фернандеса пришлось возобновить переговоры с Парижским клубом, что побудило Гусмана отправиться в Париж. Во Франции аргентинский министр и Мулен договорились во вторник, что будут добиваться завершения переговоров о рефинансировании непогашенных долгов к 30 июня. Долг перед Парижским клубом восходит к соглашению о рефинансировании, подписанному с этой группой в 2014 году, и основными кредиторами Аргентины на форуме являются Германия, Япония, Голландия, Испания и Италия. ПОДДЕРЖКА СОГЛАШЕНИЯ С IMF Соглашение, достигнутое во вторник, также включает финансовые гарантии от Парижского клуба в поддержку новой программы с Фондом, «позволяющей Аргентине обеспечить финансовые источники, указанные в соглашении с МВФ», говорится в заявлении. Предоставленные финансовые гарантии предусматривают, что в течение срока действия программы, которая продлится 30 месяцев, Аргентина будет производить частичные платежи членам Парижского клуба пропорционально выплатам другим двусторонним кредиторам в соответствии с условиями, установленными в понимании от июня 2021 года. Согласно заявлению, Мулен выразил поддержку Парижским клубом соглашения, достигнутого между правительством Альберто Фернандеса и «сотрудниками» МВФ, которое уже было одобрено парламентом Аргентины и которое будет рассмотрено советом организации в следующую пятницу с целью его окончательного одобрение. «Мы признаем, что цель этой программы с МВФ заключается в укреплении макроэкономической стабильности Аргентины и содействии инклюзивному и устойчивому экономическому росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Мулен. Новая программа предусматривает общие выплаты в размере около 45 миллиардов долларов, чтобы Аргентина могла уложиться в тяжелые сроки с самой организацией в период с этого года по 2024 год в результате соглашения о «резервном режиме», подписанного в 2018 году. Среди основных целей новая программа направлена на борьбу с сохраняющейся высокой инфляцией в Аргентине (50,9% в 2021 году) с помощью множественной стратегии, которая включает сокращение денежного финансирования бюджетного дефицита и новые рамки денежно-кредитной политики с положительными реальными процентными ставками для поддержки финансирования Казначейство. Через внутренний рынок. Он также предусматривает постепенное сокращение первичного бюджетного дефицита с 3% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году до 2,5% в этом году, 1,9% в 2023 году и 0,9% в 2024 году, что, среди прочего, вынудит Аргентину сократить энергетические субсидии и увеличить налоговые поступления. ШЕФ нк/цн/ла