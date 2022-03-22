Родители индийского фотожурналиста, убитого в Афганистане, добиваются правосудия в МУС

Нью-Дели, 22 марта Семья индийского фотожурналиста датчанина Сиддики, который работал в информационном агентстве Reuters и скончался в июле прошлого года в Афганистане перед захватом страны талибами, обратилась во вторник в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой добиться правосудия против фундаменталистская группа. «В этом сообщении конкретно говорится о нападении 16 июля 2021 года, которое привело к незаконному нападению, пыткам и убийству датского Сиддики», - говорится в жалобе, поданной в МУС от имени его родителей, Ахтара Сиддики и Шахиды Ахтар. Члены семьи утверждают, что фотожурналист стал «жертвой преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных антиправительственными силами, которые называют себя талибами». Этот фотожурналист Reuters, выигравший Пулитцер в 2018 году за документацию кризиса беженцев рохинджа, погиб в июле прошлого года во время столкновения между талибами и афганскими силами безопасности свергнутого правительства в приграничном городе Спин-Болдак, в южной провинции Кандагар. Согласно утверждениям, Сиддики был ранен в результате перекрестного огня и укрылся в мечети, где ему оказали медицинскую помощь афганский спецназ, в который он был встроен. Фотожурналист был оставлен солдатами и опознан талибами. «То, что он был представителем прессы, было ясно в его персоне и его платье. Он также был четко идентифицирован как индиец. Из-за этих двух признаков его пытали, несколько раз стреляли с близкого расстояния, а его тело было изуродовано», - утверждается в петиции. Иск требует судебного иска против нескольких высокопоставленных должностных лиц движения «Талибан», таких как мулла Хибатулла Ахундзада, верховный духовный вождь формирования, или временный премьер-министр талибов Хасан Ахунд, а также против местных командиров. Однако талибы отвергли эти обвинения. Сиддики сделал несколько важных репортажей в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, включая войны в Афганистане и Ираке, кризис беженцев рохинджа, протесты в Гонконге, землетрясения в Непале, массовый фестиваль Северной Кореи и условия жизни просителей убежища в Швейцарии. В 2018 году фотожурналист также стал первым индийским репортером, получившим Пулитцеровскую премию в составе фотокоманды Reuters. До возвращения талибов к власти Афганистан был одной из самых опасных стран для журналистов, а в 2021 году он занимал 122-е место из 180 стран в индексе свободы прессы «Репортеры без границ» (RSF). ШЕФ да/мт/фп