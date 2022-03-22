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вторник 22 март 2022
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Россия

Пабло Карреньо будет готовить Уимблдон на траве Майорки

Newsroom Infobae

22 март 2022

Пальма, 22 марта Испанский теннисист Пабло Карреньо, 19-й номер в мире, подтвердил, что будет готовить свое участие в Уимблдоне на травяных кортах загородного клуба де Кальвия, где проходит чемпионат ATP 250 Mallorca. Карреньо — второй теннисист, зарегистрированный на Балеарском турнире, который пройдет с 18 по 25 июня, после австралийца Ника Киргиоса. Астурийский игрок, чемпион шести титулов ATP, говорит, что он «гордится тем, что играет на Майорке». «У меня остались прекрасные воспоминания о прошлом году и загородном клубе Майорки. Я не могу найти лучшего места для подготовки к Уимблдону, чем дома», — говорит недавний призер Олимпийских игр в Токио, бывший 10-й номер мира и двойной полуфиналист Открытого чемпионата США в 2017 и 2020 годах. ШЕФ 1000336 пкл/джа/еа

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