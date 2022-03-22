«Заповеди» Пабло Аймара в сборной Аргентины: что он взял у Бьельсы и Пекермана, ценность футболки и футбола как игры

«Думаю, нам стоит последовать за Пабло Аймаром. Он джентльмен. Ценности, которые он дал несовершеннолетним, а теперь и майору. Когда вы разговариваете с Месси, с Ди Марией, спросите его об Аймаре. Это отличный ориентир для того, что будет дальше».

Эдуардо Домингес, тренер Independiente, не дружит с бывшей заминкой. Но, основываясь на своих проповедях в нескольких выступлениях в СМИ и молчаливом следе, который он оставляет на своих режиссерах и месте проведения Эсейсы, он указывает на него как на ориентир для будущего аргентинского футбола. Директор сборной U17 и помощник Лионеля Скалони в Ла-Майор выступает в качестве своего рода маяка в этом виде озеленения albiceleste.

И, на самом деле, так оно и есть. Вокруг Клоуна (хотя это прозвище сегодня я считаю его анахроничным) обновление происходило на уровне отбора. Он прибыл вместе с Диего Пласенте в составе структуры, которая приземлилась с Гермесом Дезио в качестве генерального менеджера. Но оба превзошли все, когда проект мутировал. И в качестве головоломки они совпали с Лайонелом Скалони с похожими идеями. Сегодня Хавьер Маскерано присоединился к U20. И Бернардо Ромео закрыл пакет в роли генерального координатора.

Аймар несет свои собственные идеи, но и влияние Хосе Пекермана и Марсело Бьельсы, которые оставили позади в своих тренировках, и это комбо - это то, что он передает в каждом жесте, каждом отношении, каждой работе, каждом плане. Дель Локо вобрал в себя дух любителя, который проявляется на каждом шагу прогулки бывшего Лидса или в позе мыслителя Родена на мороженице. «Когда я говорю об удовольствии, я много говорю о молодежи. Он много говорит об этом в своих выступлениях. Это заставляет вас выходить на корт с прекрасным кайфом. Несколько раз он упомянул сотруднику внутренних дел, что его единственной радостью недели будет то, что он собирается увидеть по телевидению и что она начнется через пять минут, то есть матч, в котором сыграла национальная сборная. Во-первых, в тот момент, когда вам 22 или 23 года, вы знаете, что кто-то ваш дядя, ваш дедушка. Эти вещи заставляют вас играть в игру со словом «мотивация», которое содержит много вещей», - сказал он.

Хосе, сегодня тренер Венесуэлы, следующего соперника Аргентины в квалификации, вырисовываются внутренние правила сосуществования в молодежных сборных. Нет мобильных телефонов на столе или в раздевалке. В социальных сетях есть одно замечание: им никто ничего не запрещает, но контент поддерживает уважение. «У нас даже были беседы, в которых они рассказывали нам о том, какой контент может причинить нам вред. Они объяснили нам, что мы все время являемся игроками национальной сборной, а не только в Эсейсе», - сказал молодой человек, который находился под его опекой.

Аймар и компания также уделяют внимание тому, чтобы молодые люди выполняли свои школьные задачи, они знали об академической подготовке мальчиков. «Они играют два часа в день. В остальное время это люди равные всем», - это один из принципов бывшей Ривер-Плейт и Валенсии. DT и его команда полагаются на «правило трех C»: «сдерживание, понимание и доверие».

В 2019 году, перед чемпионатом мира по футболу до 17 лет в Бразилии, в игровой комнате стадиона «Эсейса» тренерский штаб разместил плакат с «8 заповедями», которым нужно следовать за обещаниями под названием «наши ценности».

-Чувство принадлежности (отдайте все для рубашки)

-Решительность (решитесь с мужеством)

-Смирение (распознавание ошибок, возможность помочь себе)

-Щедрость (отдайте больше, чем наши 100%)

-Энтузиазм (хочу заниматься, заражать)

-Уважение (пожалуйста, спасибо, разрешение, доброе утро)

-Командная работа (ни один не так хорош, как все вместе)

-Обязательство (всегда)

Перечисление заканчивается мотивирующей фразой для молодежи: «Носите эту футболку... Если вы хотите подумать об этом, представьте себе, что вы живете!!!» .

Аймар постоянно углубляет эту точку зрения в своем дискурсе, внешнем, перед микрофонами, и интимном, для групп, которыми он должен командовать или сопровождать. «Его разговоры не такие длинные, он очень специфичен в том, что говорит», - говорит другой игрок, у которого он был менеджером по костюмам. И в них он подчеркивает, что ни рубашка, ни водолаз сборной никогда не будут сняты, хотя он всегда пользовался этой привилегией, не становясь давлением или парализующим элементом.

Он вспомнил свою фразу в 2018 году, которая стала вирусной и каждый так часто звучит как мантра albiceleste: «Первое, что вы чувствуете, это то, что никогда не хотите покидать сборную. Есть семьи, которые платят эту одежду 24 частями и передают ее им на обучение. Это большая привилегия».

Но, как говорится, все это осталось в контексте, когда ответственность смешивается с азартными играми. «Они обязаны хорошо проводить время, наслаждаться тем, что они делают, местом, где они находятся. Но просто скажите им «нет», потому что если мы скажем им, что мы приехали сюда, чтобы насладиться и сделать 800 проходов на 4 тысячи метров, это будет трудно. Будут те, кто делает это, потому что они спортсмены, но мальчики, которые собираются играть в футбол, я думаю, они будут играть в футбол», - сказал он в интервью радиопрограмме «Тодо Паса».

Во вселенной Aimar этот процесс так же ценен, как и порт прибытия. «Это не влияет на конечный результат. Думаю, мы помогли этим ребятам стать немного лучше, чем они были четыре месяца назад, или, по крайней мере, пытались. Мы стараемся не только сделать так, чтобы они были вежливыми, уважительными... Если он заканчивается видимым заголовком. Если это не заканчивается титулом, вы этого не видите, но работа была выполнена», - сказал он после олимпийского возвращения на южноамериканском U15 в 2017 году.

То же самое относится и к футбольному стилю. Сегодня DT использует доску, но как инструмент, а не как догму. Вдохновляйте ребят вдохновением в каждой минуте, проведенной в Эсейсе. В воображаемом Аймаре есть идея развития «творческих пространств». Для этого он обращается к упражнениям в ограниченных пространствах в качестве спускового крючка. Но практика, например, начинается с игр; слово «игривый» — не плохое слово. Действие начинается с развлекательных движений или заданий на внимание.

95% рабочих мест имеют мяч в качестве ферзя. Это правда, физическая база, которую парни приносят из своих клубов, но за этим стоит поиск. На территории есть корт, который не имеет границ, стиль Showbol, который Аймар прямо просил поощрять быструю игру, общение и внимательность. Есть мини-матчи продолжительностью от 15 до 20 минут, по три или четыре раза, в которых молодежь входит и уходит, не прекращая действий.

Кроме того, они говорят, что бывший организатор игр, 42 года, ежедневно следит за игровыми полями, просит, чтобы их поливали, чтобы они были тканью, чтобы мяч работал хорошо, и молодые люди потеряли страх, даже, ошибки. «Мы должны создать творческую среду для детей. Футбол — это богатая фантазия, это не шахматы. Башня всегда идет вперед и вбок. Лошадь также всегда совершает одни и те же движения. Не в футболе. Наверное, они ошибаются. Если в этом возрасте мы будем играть только тактически, мы не можем ожидать творческих игроков. И я возвращаюсь к защите, запертой сзади, которую открыл креатив. Тот, кто воображает что-то другое. Мы должны оставить их и позволить им ошибаться, особенно в моем возрасте, когда дети играют в футбол», - он умел воспитывать.

Возможно, с тем клоуном в зеркале, который некий Лионель Месси выбрал в качестве кумира, Аймар ищет талант, чтобы укрыть его, дать ему среду, чтобы сиять, во времена механизации футбола как почти уникального, неопровержимого дискурса. «Мне не нравится слышать, что нет творческих игроков, и мне не нравится слышать это после 800 автоматических тренировок. Весьма вероятно, что нет творческих игроков, если все происходит автоматически и если тому, кто играет в азартные игры в 15 лет, говорят не делать этого, если он проигрывает 2 или 3 раза. В этом возрасте они потеряют ее 2, 3, 5 или 10 раз. Я разбираюсь в позиционной игре, об атакующих пространствах. Я больше считаю, что тренеры должны заботиться об этом предполагаемом или реальном отсутствии креативности. Я думаю, что эти защитные блоки разблокированы творческим человеком. Творческий гамбист изобретает что-то другое, когда все однообразно», - объяснил он на Магистральном конгрессе, в котором также участвовали испанские тренеры Дани Гиндос, Оскар Кано и Рубен де ла Баррера.

ДРУГАЯ ВАША ЛИЧНОСТЬ

Этот экспансивный юноша Аймар берет на себя еще одну роль в мейджоре, на которую он согласился по просьбе Лайонела Скалони, но как еще один из тренерского штаба с сильными именами, такими как Роберто Айяла или Уолтер Сэмюэл Уолл. И он не чувствует себя некомфортно, отказываясь от внимания. «Я не удивлен, что сделал Скалони, потому что он всегда был увлечен футболом. Что я восхищаюсь им больше всего, так это спокойствие, с которым он занял место, насколько хорошо он его переносит, общение и общение с игроками. Не сомневаюсь, что у него будет фантастическая карьера. Он, как глава группы, тот, кто рискует и идет на них, и мир, с которым он занимает то место, в котором он находится, заслуживает восхищения», - похвалил он с роли лейтенанта, хотя в «Эзейзе» все знают, что его важность намного превышает роль актера второго плана.

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