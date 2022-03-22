Оппозиционная Кристиана Чаморро приговорена к 8 годам тюрьмы в Никарагуа

Манагуа, 21 марта Оппонент Кристиана Чаморро Барриос, с которой президент Никарагуа Даниэль Ортега избегал сталкиваться на противоречивых недавних президентских выборах, когда она была заключена в тюрьму, была приговорена в понедельник к восьми годам тюрьмы за преступления, связанные с отмыванием денег, имущества и активов, сообщает незаконные действия по присвоению и удержанию, неправомерное управление и идеологическая ложь. Чаморро, 68-летний журналист по профессии, который находится под домашним арестом со 2 июня 2021 года, был осужден судьей Люденом Мартином Киросом из девятого окружного уголовного суда Манагуа, сообщил Никарагуанский центр по правам человека (Cenidh), который продолжил дело, в заявлении Дочь убитого никарагуанского героя и журналиста-антисомоциста Педро Хоакина Чаморро Карденаля и бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997), журналистка Кристиана Чаморро была фигурой оппозиции, наиболее вероятной для победы на президентских выборах 7 ноября, на которых Ортега был переизбран на пятый срок, четвертый подряд и второй вместе с женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента со своими главными претендентами в тюрьме. ШЕФ лфп/ав/лаа