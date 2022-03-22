Оппозиционная Кристиана Чаморро приговорена к 8 годам тюрьмы в Никарагуа

Манагуа, 21 марта Оппонент Кристиана Чаморро Барриос, с которой президент Никарагуа Даниэль Ортега избегал сталкиваться на противоречивых недавних президентских выборах, когда она была заключена в тюрьму, была приговорена в понедельник к восьми годам тюрьмы за преступления, связанные с отмыванием денег, имущества и активов, сообщает незаконные действия по присвоению и удержанию, неправомерное управление и идеологическая ложь. Чаморро, 68-летний журналист по профессии, который находится под домашним арестом со 2 июня 2021 года, был осужден судьей Люденом Мартином Киросом из девятого окружного уголовного суда Манагуа, сообщил Никарагуанский центр по правам человека (Cenidh), который продолжил дело, в заявлении Дочь убитого никарагуанского героя и журналиста-антисомоциста Педро Хоакина Чаморро Карденаля и бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997), Кристиана Чаморро была фигурой оппозиции, наиболее вероятной для победы на президентских выборах 7 ноября, на которых Ортега был переизбран на пятый , четвертый срок подряд и второй вместе с женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента со своими главными претендентами в тюрьме. СЕМЬ ПРОТИВНИКОВ, КОТОРЫХ ИЗБЕЖАЛ ОРТЕГА Чаморро является седьмым оппонентом, который претендовал на пост президента Никарагуа на последних выборах, чтобы быть признанным виновным и осужденным за преступления отмывания денег или государственной измены. Остальные шесть - академик Артуро Круз, который был послом в правительстве США Ортеги между (2007-2009), от которого он дистанцировался; активист, академик и лидер Национального блока «Синие и белые» Феликс Марадиага и экономист и политический племянник бывшего президента Барриоса де Чаморро, Хуан Себастьян Чаморро. Также журналист Мигель Мора, основатель, владелец и бывший директор телевизионного канала «100% Noticias», закрытого властями и теперь транслируемого на интернет-платформе; крестьянский лидер Медардо Майрена; и консервативный юрист и политик Ноэль Видаурре. Суд над Кристианой Чаморро является частью серии судебных разбирательств, связанных с карантином лидеров оппозиции, критикующих сандинистское правительство, которые были заключены в тюрьму до этих выборов и в основном обвинялись в «измене родине» или отмывании денег. ТАКЖЕ БРАТ И ТРОЕ РАБОЧИХ Прокуратура обвинила оппозиционную журналистку в ее качестве председателя НПО «Фонд Виолеты Барриос де Чаморро» на основании жалобы министерства внутренних дел. По данным правительства, эта НПО, занимающаяся защитой и поощрением свободы прессы и выражения мнений, «серьезно нарушила свои обязательства перед регулирующим органом, и из анализа финансовой отчетности за период 2015-2019 годов были получены явные признаки отмывания денег». Вместе с журналистом Маркос Флетес и Вальтер Гомес соответственно были приговорены к 13 годам лишения свободы, а личный водитель Чаморро Педро Васкес — к семи годам, которых обвинили в аналогичных преступлениях. Судья также назначила девятилетний срок старшему брату Кристианы, 70-летнему оппоненту Педро Хоакину Чаморро Барриосу. Оба являются членами совета директоров никарагуанской газеты La Prensa, которая 2 марта отметила 96-ю годовщину своего основания. Для расследования этого дела прокуратура вызвала около тридцати журналистов для дачи показаний в качестве свидетелей, в том числе писателя, романиста и бывшего вице-президента Никарагуа Серхио Рамиреса Меркадо в его качестве законного представителя НПО «Фонд Луизы Меркадо», которая имела отношения с Фонд Виолеты Барриос де Чаморро и вынуждены были покинуть страну, чтобы избежать ареста. Ортега заклеймил заключенных и осужденных противников как «предателей родины», «преступников» и «сукиных сыновей империалистов янки» .EFE лфп/ав/лаа (фото) (видео)