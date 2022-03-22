Оппонент Кристиана Чаморро приговорена к восьми годам тюрьмы в Никарагуа

Журналистка и бывший кандидат в президенты Никарагуа Кристиана Чаморро была приговорена в понедельник судом к восьми годам тюрьмы, после того как была признана виновной в преступлениях, приписываемых ей правительством Даниэля Ортеги.

68-летняя Кристиана продолжит находиться под домашним арестом - режим, в котором она находилась с июня прошлого года, сообщил независимый Никарагуанский центр по правам человека (Cenidh), который следит за разбирательствами в отношении задержанных оппонентов.

Его осуждение за такие преступления, как отмывание денег и незаконное присвоение. Власти не предоставили подробностей об обвинительных приговорах.

По данным прокуратуры, преступления были совершены Фондом Виолеты Барриос де Чаморро (FVBCH), неправительственной организацией, названной в честь бывшего президента Никарагуа (1990-1997 годы) и матери Кристианы, которая занимается поощрением свободы печати и выражения мнений

В понедельник он также был приговорен к девяти годам тюрьмы по тому же делу Фонда, Педро Хоакина Чаморро, брата Кристианы. Хоакин будет содержаться в тюрьме Управления судебной помощи полиции (DAJ), известной как Эль-Чипоте.

Два сотрудника FVBCH, которые не работали с прошлого года, и водитель Кристианы также были приговорены к 13 годам лишения свободы.

-Штрафы миллионеров-

Кристиане и трем чиновникам «наложили миллионерские штрафы», которые «невозможно оплатить, и если они будут заменены, это будет равносильно пожизненному заключению», сказал Джанид, который подсчитал общую сумму штрафа примерно в три миллиона долларов.

Кристиана уже отвергла обвинения, и заверила, что дело против нее вооружено, потому что она пыталась «служить никарагуанцам» в качестве кандидата в президенты на выборах в ноябре прошлого года.

Она была арестована 2 июня, через несколько дней после объявления о намерении зарегистрироваться в качестве предварительного кандидата на пост президента правого Альянса «Граждане за свободу» (CXL).

Он был одним из фаворитов, чтобы конкурировать с переизбранием Ортеги, 76-летнего бывшего партизана, правившего с 2007 года и выигравшего четвертый срок подряд в ноябре прошлого года.

Журналист выступал за единственную попытку оппозиции противостоять Ортегу.

Обвинение против Чаморро возникло после того, как министерство внутренних дел, которое курирует работу НПО, предупредило, что обнаружило аномалии в счетах Фонда, и передало дело в прокуратуру, которая потребовала его ареста.

Кристиана Чаморро была одной из семи кандидатов в президенты, арестованных вместе с 39 другими оппонентами в прошлом году по обвинениям, главным образом, в нарушении «национальной целостности».

Противников судили в соответствии с законом о защите суверенитета, принятым в 2020 году Конгрессом, контролируемым правящим Сандинистским фронтом национального освобождения (ФСЛН).

Оппозиция и международное сообщество считают, что аресты были политически мотивированы и были направлены на обеспечение преемственности власти Ортеги.

Для НПО по наблюдению за выборами «Открытые ящики для голосования» осуждение кандидатов в президенты является «завершением политического преследования и судебного преследования любого оппозиционного руководства или силы, которая стремилась оспаривать власть путем голосования».

-Чаморро-

Суды над оппонентами начались 1 февраля, и по меньшей мере 40 из них были приговорены к тюремному заключению сроком от 8 до 13 лет.

Родственники задержанных настаивали в понедельник на прогрессирующем ухудшении здоровья их родственников с сердечными заболеваниями, грибком кожи, обмороками и симптомами, совместимыми с COVID-19. Они требуют свободы или изменения тюремного режима.

Один из них, бывший боец партизан Уго Торрес, скончался в больнице, проведя несколько месяцев в тюрьме.

Это четыре члена семьи чаморро, арестованные в период с июня по сентябрь прошлого года. Кристиана и ее брат Педро Хоакин осуждены сегодня; и ее двоюродные братья Хуан Себастьян Чаморро, бывший кандидат в президенты, приговоренный к 13 годам; и Хуан Лоренсо Холманн Чаморро, менеджер оппозиционной газеты La Prensa, суд над которым начался в понедельник.

Тем временем журналист Карлос Фернандо Чаморро, еще один брат Кристианы, на которого был выдан ордер на его арест, отправился в ссылку, чтобы избежать его поимки.

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