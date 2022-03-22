Одно или два колеса? : как работает любопытный велосипед, который едет на символе бесконечности

Создатели всегда видят идею там, где ее видят немногие. С 1880 года, когда был изобретен нынешний велосипед, заменивший велосипед, с большим передним колесом, на котором производилась мощность педалирования, и небольшим задним колесом, никаких серьезных изменений в самой простой и простой мобильности на колесах людей не произошло.

Вероятно, последним новшеством в этом двухколесном транспортном средстве стало внедрение в последние годы электродвигателя , который не заменяет велосипедиста, но помогает ему во время усилий благодаря электрической энергии, получаемой его регенератором, связанным с педалями. самих себя.

Но одноколесный велосипед не кажется логичным. Во-первых, из-за своего названия, где «би» является представителем двух, а затем потому, что если это одноколесное транспортное средство, то есть одноколесный велосипед, а не средство передвижения, это средство для акробатики, для чего они обычно используются. Здесь появляется создатель, новатор. Тот, кто увидел в символе бесконечности возможность думать о полностью разрушительном велосипеде.

Генрих показывает модель, построенную в масштабе с помощью 3D-принтера

Владелец идеи — немец, его зовут Стефан Хенрих. То, что он представлял себе велосипед, у которого нет круглого колеса, не двух, а восьмерки, как способ передвижения благодаря педалированию. И его зовут, конечно, Бесконечность.

Для Генриха велосипед Infinity расположен между робототехникой и архитектурой, двумя его специальностями. Это транспортное средство, которое движется благодаря одному элементу, что в то же время позволяет ему иметь полный привод. Популярный велосипед — задний привод. Велосипед до 1880 года был переднеприводным. Infinity, будучи одним колесом с двумя точками контакта с землей, имеет полный привод.

Проект начался 12 лет назад как идея, которую нужно было разработать. После многих расчетов и переделок кажется, что пришло время выставляться в масштабе с помощью модели, построенной на 3D-принтерах. Интересная вещь, и это фундаментальная часть двигательной системы , созданной Генрихом, заключается в том, что в этом колесе нет молнии, а внутри него через цепь передается движущая сила, создаваемая педалями , хотя она также может быть электрической мотор.

На пластине педалей происходит действие на цепь, которая занимает всю внутреннюю часть колеса в виде восьми или бесконечности

«Эта моношина приводится в движение центральной цепью, где она сцепляется с педалями с помощью цепи, а ее прочность обеспечивается восьмиступенчатой системой передач», - сказал немецкий изобретатель.

Велосипед Infinity идеально подходит для плоских и гладких поверхностей, поскольку его конструкция на неровной местности может привести к потере жесткости в тех областях, где монообод не имеет связи с механикой. Кроме того, эти области колес работают как амортизатор или своего рода подвеска, чтобы сделать езду более комфортной.

Что никто не понимает и немного загадочно по правде, так это то, как Генрих, его единственное колесо бесконечной формы, будет иметь направление. Она будет эластичной? Будет ли центральный поворот? Его создатель уверяет, что он идеально изгибается в обоих направлениях, и что придет время раскрыть тайну. На первый взгляд, это непростая задача.

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