Офис омбудсмена предупредил о ситуации с общественным порядком в Арауке

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Во время встречи агентства в Арауке и в компании общественных лидеров и председателей советов общинных действий муниципалитетов Таме и Пуэрто-Рондон в последние дни они провели проверки прав человека в общинах, пострадавших от столкновений между незаконными вооруженными группировками.

Операции также проводились Национальной армией, которая была захвачена Фреди Буитраго Парадой, известным под псевдонимом «Моно Канас», который определен как лидер Фронта Ардилы Пинилья Армии национального освобождения (АНО) имени Адоная Ардила Пинилья. Эта группа якобы была отмечена сожжением школьного автобуса 24 февраля в муниципалитете Пас-де-Арипоро в департаменте Касанаре.

Генерал Хорхе Мора, командующий VIII дивизией армии, сказал: «Эта важная операция вызывает перелом в командовании и управлении АНО, поскольку этот лидер отвечал за определение коридора мобильности, который существует между департаментами Касанаре, Араука и соседней страной. »

Армия заверила, что «Monkey Reeds» встретились с другой женщиной по прозвищу «Палома» или «Ла Негра», выдвинув обвинения в вымогательстве. Оба сдались без сопротивления, говорят власти, которые во время операции конфисковали «9-миллиметровый пистолет, 76 патронов к нему, 3 мобильных телефона, монокулярный объектив ночного видения и объектив кампании, а также материалы и документацию, представляющие интерес для военной разведки».

Насилие в департаменте усилилось бы из-за выборов в Сенат и Палату представителей, фактически омбудсмен Карлос Камарго Асис заявил, что 3 кандидата в Конгресс, из которых 2 были кандидатами на мирные места, подверглись нападению за несколько часов до начала выборов.

Ожидается, что через несколько часов Гуманитарный караван за жизнь прибудет в департамент Араука из Боготы. Участники будут стремиться встретиться с местными властями и поучаствовать в поминках с сообществами. Различные национальные и международные социальные и правозащитные организации, а также представители Конгресса Республики утверждают, что нынешний Караван стремится осудить и сделать видимым гуманитарный кризис в регионе, сообщает агентство Colombia Informa.

В муниципалитете Таме в последние несколько часов на выходе из центра города произошла стрельба, двое мужчин подверглись нападению со стороны киллеров, один из которых скончался на месте, а другой был доставлен в больницу Сан-Антонио. Также боевики перехватили на фургоне таксиста, который находился с двумя пассажирами. Водитель был похищен, а затем убит в сельской местности Таме.

Армия опубликовала видео, в котором они говорят, что они присутствуют в этом районе, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.

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