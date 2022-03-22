Руководители нефтяной промышленности: между обилием Vaca Muerta и «узким местом» инфраструктуры

Среди лидеров нефтяного сектора все признают, что ресурсы Vaca Muerta жизнеспособны, конкурентоспособны и изобилуют. Еще одно «аргентинское поле» с точки зрения иностранной валюты и возможности стать более мощным источником рабочих мест. Этими словами руководители основных компаний выделились в рамках XIII выставки Argentina Oil & Gas, которая объединяет лидеров отрасли.

Однако в условиях роста международных цен и геополитических изменений спроса и предложения газа и нефти в связи с войной в Украине они также предупредили об узких местах в инфраструктурных работах, которые позволят стране экспортировать свои ресурсы на различные рынки по всему миру.

Однако видение будущего было оптимистичным. На одной из конференций генеральный директор YPF Серджио Аффронти перечислил достижения компании в росте производства в 2021 году и ее ожидания на будущее. В газе, например, добыча нетрадиционного газа удвоилась — с 10 млн кубометров до 20 млн кубометров. А в нефти добыча нетрадиционных продуктов выросла на 60%. «Мы продолжаем применять технологии для сокращения затрат и времени с большей производительностью в скважинах», - сказал он. Он также подробно рассказал об увеличении доказанных резервов компании и сокращении ее финансового долга.

В 2022 году YPF планирует инвестировать 3,7 миллиарда долларов США, из которых 1,6 миллиарда долларов предназначены для нетрадиционного сегмента. Но также инвестиции в переработку (нефтеперерабатывающие заводы и продажа топлива) и традиционное бурение нефти и газа. Цель через пять лет — удвоить текущую добычу нефти.

Хавьер Мартинес Альварес (Тенарис) и Рикардо Маркус (Tecpetrol)

«Vaca Muerta — наше самое важное решение. Но мы должны создать условия. Производительность есть, ресурсы есть. Ситуации должны быть разблокированы, инвестиции - это большой вызов как страна, и они должны быть обязывающей идеей, потому что они имеют преимущества для всех действующих лиц», - сказал он в выступлении. Цель? Быть страной-нетто-экспортером энергии.

Хавьер Мартинес Альварес, президент Южного конуса Тенариса, сказал, что перед лицом болезненной военной ситуации, такой как война в Украине, Европа начинает задумываться о своем энергоснабжении и говорить об энергетической безопасности. «Латинская Америка не имеет гипотезы военных конфликтов. Если Аргентина имеет четкие долгосрочные правила, она может помочь в решении этой проблемы. Соединенные Штаты также играют очень важную роль», — сказал менеджер компании.

«Мы должны разблокировать строительство нефте- и газопроводов. Vaca Muerta может быть газовым хабом Южной Америки», - добавил он.

Между тем, Рикардо Маркус, генеральный директор Tecpetrol, нефтяной компании Techint Group, подчеркнул, что Vaca Muerta обладает ресурсами на протяжении 100 лет и наметил путь приоритетов для отрасли. Во-первых, экспорт в Латинскую Америку с уже созданной структурой и большей интеграцией с Бразилией. Затем подумайте об экспорте сжиженного природного газа (СПГ) с учетом опыта, например, опыта Перу, который требует инвестиций в миллионы долларов. «Аргентина несет ответственность за развитие своих ресурсов. Энергия - это генератор иностранной валюты и занятости», - сказал он.

Менеджеры согласились с тем, что газопровод (проект Нестора Киршнера, который находится на стадии торгов) является непосредственной большой проблемой. «Производство Vaca Muerta является жизнеспособным, конкурентоспособным и богатым. Есть узкие места в инфраструктуре», — сказал Мартинес Альварес.

Со своей стороны Освальдо дель Кампо из Galileo, поставщика инфраструктуры для отрасли, предложил конкурировать в экспорте газа на региональном рынке с такими направлениями, как Бразилия. «Со временем будут согласованы условия для разработки собственной экспортной модели, ориентированной на регион, что очень привлекательно. Думать о Китае требует очень жестких инвестиций, и все в то же время», - сказал он.

Хавьер Гремес из компании Pecom подчеркнул цель 1000 скважин в год в Вака-Муэрта, но указал, что для того, чтобы МСП могли получить доступ к кредитам для инвестиций в обучение и инфраструктуру и импортировать сырье, чтобы решить эту проблему, необходимо создать условия. «Валюта будет генерироваться выше того, что импортируется», - сказал он.

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