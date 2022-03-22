Прокуратура Нуэво-Леона проверила сейфы в «Бронко»

В ночь на этот понедельник, 21 марта, прокуратура штата Нуэво-Леон уведомила об открытии двух сейфов Хайме Родригеса Кальдерона, Эль Бронко, захваченных 20 марта у него дома.

Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой «с намерением найти доказательства или доказательства о ресурсах незаконного происхождения», была проведена проверка двух сейфов, сохраненных в здании, расположенном в муниципалитете Галеана в Нуэво-Леоне.

В одном из сейфов было обнаружено 4500 песо, а в другом пусто, о чем была составлена соответствующая запись.

К этому следует добавить то, что было получено в результате предыдущего обыска, в ходе которого было изъято 2 миллиона 100 тысяч песо наличными, а также винтовка 30x30 и револьвер 357 магнум в дополнение к двум сейфам.

Информация в разработке*