Теперь вина за инфляцию лежит на флейтах

Foto de archivo - Un cliente tiene una lista en verdulería en un mercado callejero, en Buenos Aires, Argentina. Jun 15, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian

Когда вы слышите, как правительственные чиновники говорят, что инфляция является многопричинной, и у них всегда есть объяснение, чтобы оправдать свои неудачи в борьбе с ней, вы понимаете, почему они говорят, что это многопричинно: изобрести тысячу различных оправданий, которые позволят им уйти с дороги.

Оказывается, по словам Габриэлы Серрути, верборрагической пресс-секретаря президента, которая утверждает, что инфляция, которая у нас была до сих пор, отличается от той, что произойдет, потому что вторжение Владимира Путина в Украину приводит к росту цен на пшеницу, как если бы индекс потребительских цен был состоящий только из хлеба, который он ест людям. Но он также добавляет, что есть сектора, которые имеют чрезвычайную прибыль, и он следует списку ерунды, чтобы оправдать влияние, которое оказывает феноменальная денежная эмиссия плана платиты.

План «platita», который был реализован в прошлом году, чтобы попытаться изменить результаты выборов, которые были очень плохими, теперь оплачивается. Если посмотреть на данные по инфляции, эмиссии и экономической активности, можно увидеть резкое падение спроса на валюту, в данном случае на песо. Люди быстро избавляются от песо, выпущенных Центральным банком.

Дело в том, что рост денежной базы со скоростью 23,6% годовых в июле привел к эмиссии со скоростью 40% в год в декабре с четкой тенденцией роста во второй половине года.

Это ускорение денежной экспансии объясняется ростом бюджетного дефицита также с середины прошлого года. Очевидно, Черрути не собирается признавать, что они послали популистскую партию, за которую сегодня платят люди, но проблема в этом.

На рисунке 1 показаны три переменные для понимания проблемы инфляции, с которой мы сталкиваемся. С момента прихода Альберто Фернандеса в правительство денежная база увеличилась на 97,2%, а индекс потребительских цен с контролируемыми ценами, тарифами и обменными курсами вырос на 113%, а ВВП упал на 0,8%. О чем нам говорят эти данные? Что за два года предложение товаров и услуг сократилось, а количество песо в обращении почти удвоилось. Самым большим ростом ИПЦ, чем рост денежной базы, является падение спроса на валюту. Другими словами, циркулирует больше песо, которые люди не хотят иметь, и меньше предлагаемых товаров.

Объяснение инфляционной проблемы, вызванной вторжением Путина в Украину, — это нонсенс непредвиденных масштабов. Вес хлеба и крупы в ИПЦ составляет 4,05%, поэтому Черрути и Кулфас еще не объяснили оставшиеся 96% инфляционного переполнения.

С другой стороны, в феврале французский хлеб типа флейта вырос на 7,6% в Большом Буэнос-Айресе, но были и другие продукты, которые выросли намного выше. Салат-латук вырос на 72,7%, круглый помидор на 40,8%, апельсин на 19,8%, мыльный хлеб на 11,2% и т. д. Что вы собираетесь делать, один для салата, другой для помидоров и другой для лука?

Сейчас министр Кулфас требует, чтобы ему объяснили расходы, чтобы посмотреть, правильны ли цены. У него явно есть серьезная проблема с пониманием того, как работает рынок. Дело не в том, что цены определяют цены, а в том, что цены, которые люди готовы платить за каждый продукт, определяют затраты, которые могут понести производители.

Еще раз следует пояснить, что реальный мир не движется так, как считает Кулфас. В реальном мире предприниматель не добавляет затраты независимо от того, что он несет, добавляет прибыль, которую он хочет, и получает цену продажи, по которой люди покупают без проблем.

Каждый товар и услуга, предлагаемые на рынке, конкурируют со всеми остальными, чтобы завоевать расположение потребителя. У людей разные потребности, и поэтому товары и услуги, предлагаемые на рынке, по-разному оцениваются. Веган не хочет тратить ни копейки на грамм мяса, а хорошо креольский стейк-хаус ценит хорошее жаркое в вакууме или стрип-стейк-хаусе. Один готов купить, а другой нет. Только эти данные показывают, что Кулфас не может знать потребности миллионов людей, которые требуют или перестают требовать определенные товары, и поэтому указывают, что нужно производить и по каким ценам они готовы покупать каждый товар.

Те цены, которые потребитель готов платить за каждый товар или услугу, являются затратами, которые может понести предприниматель, и, в зависимости от производительности предпринимателя, у него будет возникать норма рентабельности. Kulfas рассуждает прямо противоположное тому, как работает рынок. Возможно, он хочет, чтобы реальность соответствовала его желаниям.

Эти люди не понимают, что, в отличие от государственного сектора, который вынужденно получает доход (сбор налогов), частный сектор зарабатывает свой доход, зарабатывая благосклонность потребителя, производя товары и услуги в сочетании, которое требуется людям.

Но, кроме того, они говорят о завышенной прибыли или завышенной арендной плате. Они не понимают, что потопление инвестиций в Аргентину — это не то же самое, что в Голландию или Финляндию. В Аргентине тот, кто создает компанию, не знает, с каким новым налогом он проснется завтра, сможет ли он импортировать вводимые ресурсы, будет ли индустрия трудового суждения генерировать непредвиденные потери, собирается ли правительство установить максимальные цены или если Мояно собирается прогнать его через грузовик у двери завода. Инвестирование в Аргентину — очень рискованный вид деятельности из-за отсутствия предсказуемых правил игры и правовой определенности.

Чем выше риск, тем выше доходность, которую инвестор будет требовать от инвестиций. Проблема в том, что в Аргентине правовая неопределенность и непредсказуемость правил игры означают, что больше не существует нормы прибыли, которая могла бы покрыть риск инвестирования здесь. Вот почему компании уходят, появляется все больше безработных, все меньше товаров и услуг, а бедность стремительно растет до неожиданного уровня в стране, которая стала экономической державой, когда была интегрирована в мир, приняла политику свободного рынка и была юридическая определенность для частных лиц. недвижимость. Все так просто.