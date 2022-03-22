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Россия

Больше не бороться с землей деда: они представили законодательную реформу, чтобы молодые люди имели доступ к жилью

Конституция гарантирует мексиканцам доступ к достойному и достойному жилью, однако спекуляция недвижимостью и низкая заработная плата не позволяют гарантировать осуществление этого права

Newsroom Infobae

21 март 2022

Луис Артуро Гонсалес, федеральный депутат от Партии зеленых экологов Мексики (PVEM), представил инициативу по реформе, которая способствует доступу к достойному и достойному жилью для молодых людей, за счет сокращения дефицита жилья в Мексике и, следовательно, уменьшения неравенства.

В этот понедельник, 21 марта, Сан-Ласаро распространил официальную информацию, представленную законодателем, в которой он предлагает, чтобы материализовать его цель, изменить Закон о жилье, Общий закон о социальном развитии и Закон Мексиканского молодежного института, чтобы мексиканское государство сформулировало строительные леса, необходимые для молодых людей мексиканцы могут получить доступ к жилью.

Эта реформа учитывает социальную цель удовлетворения основных потребностей в жилье путем гарантирования права на достойный и достойный дом или квартиру для населения, и, следовательно, в рамках законодательства нынешние условия, в которых предоставление ссуд на недвижимость отдается приоритету людям с наибольшей покупательной способностью.

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Доступ к достойному и достойному жилью гарантируется Конституцией Мексики (Фото: Cuartoscuro)

Гонсалес Крус определил молодых людей, достигших совершеннолетия, как граждан Мексики, возраст которых составляет от 18 до 29 лет, без различия этнического происхождения, пола, инвалидности, социального и медицинского положения, религии, взглядов, предпочтений, семейного положения или любого другого.

Секретарь Комиссии национальной обороны подробно пояснил, что Национальная жилищная программа будет содержать поддержку и инструменты для удовлетворения жилищных потребностей населения этой демографической группы и что Национальная жилищная система обеспечит всеобъемлющий и согласованный характер действий, инструментов, процессов и поддержки, направленных на удовлетворение их жилищных потребностей.

В этой связи подчеркивается социальный дух, поскольку предполагается, что жилищные программы, инструменты и поддержка для обеспечения каждой семьи достойным и достойным жильем будут уделять приоритетное внимание программам, направленным на малоимущее население и молодежь.

Согласно Закону о Мексиканском институте молодежи, в число его функций входит разработка и продвижение в координации с департаментами трех уровней правительства программ, способствующих эмансипации молодых людей совершеннолетнего возраста, гарантирующих им доступ к достойному и качественному жилью, в соответствии с минимальные критерии пригодности для жилья.

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Захват недвижимости частными компаниями привел к строительству общественных интересов в районах, удаленных от места работы (Фото: Cuartoscuro)

Во время пояснительного заявления депутат напомнил о ситуации, в которой молодые люди сталкиваются с практической недействительностью доступа к жилищным кредитам, вытекающим из «экономического и социального сценария, при котором возможности трудоустройства ограничены, заработная плата низкая, а пути к социальному росту размыты».

Он также отметил, что, хотя доступ к жилью является социальным правом, закрепленным в Конституции, осуществление этого права молодыми людьми часто срывается.

Именно в этом контексте он отметил, что государство должно действовать в целях содействия доступу к жилью для уязвимых групп населения с самыми низкими доходами и наибольшими лишениями в нашей стране, таких, как молодежь. В этой связи он отметил, что нестабильность работы и разрушение механизмов социальной защиты привели к неопределенности в отношении стремления мексиканской молодежи к экономической стабильности и к тому, чтобы иметь возможность формировать свои собственные активы.

Инициатива направлена на преодоление барьеров, с которыми сталкиваются молодые взрослые, когда они решают начать этот процесс. Наконец, инициатива была обращена к Объединенной жилищной и молодежной комиссиям за мнением и Комитету социального обеспечения за мнением.

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