Больше не бороться с землей деда: они представили законодательную реформу, чтобы молодые люди имели доступ к жилью

Луис Артуро Гонсалес, федеральный депутат от Партии зеленых экологов Мексики (PVEM), представил инициативу по реформе, которая способствует доступу к достойному и достойному жилью для молодых людей, за счет сокращения дефицита жилья в Мексике и, следовательно, уменьшения неравенства.

В этот понедельник, 21 марта, Сан-Ласаро распространил официальную информацию, представленную законодателем, в которой он предлагает, чтобы материализовать его цель, изменить Закон о жилье, Общий закон о социальном развитии и Закон Мексиканского молодежного института, чтобы мексиканское государство сформулировало строительные леса, необходимые для молодых людей мексиканцы могут получить доступ к жилью.

Эта реформа учитывает социальную цель удовлетворения основных потребностей в жилье путем гарантирования права на достойный и достойный дом или квартиру для населения, и, следовательно, в рамках законодательства нынешние условия, в которых предоставление ссуд на недвижимость отдается приоритету людям с наибольшей покупательной способностью.

Доступ к достойному и достойному жилью гарантируется Конституцией Мексики (Фото: Cuartoscuro)

Гонсалес Крус определил молодых людей, достигших совершеннолетия, как граждан Мексики, возраст которых составляет от 18 до 29 лет, без различия этнического происхождения, пола, инвалидности, социального и медицинского положения, религии, взглядов, предпочтений, семейного положения или любого другого.

Секретарь Комиссии национальной обороны подробно пояснил, что Национальная жилищная программа будет содержать поддержку и инструменты для удовлетворения жилищных потребностей населения этой демографической группы и что Национальная жилищная система обеспечит всеобъемлющий и согласованный характер действий, инструментов, процессов и поддержки, направленных на удовлетворение их жилищных потребностей.

В этой связи подчеркивается социальный дух, поскольку предполагается, что жилищные программы, инструменты и поддержка для обеспечения каждой семьи достойным и достойным жильем будут уделять приоритетное внимание программам, направленным на малоимущее население и молодежь.

Согласно Закону о Мексиканском институте молодежи, в число его функций входит разработка и продвижение в координации с департаментами трех уровней правительства программ, способствующих эмансипации молодых людей совершеннолетнего возраста, гарантирующих им доступ к достойному и качественному жилью, в соответствии с минимальные критерии пригодности для жилья.

Захват недвижимости частными компаниями привел к строительству общественных интересов в районах, удаленных от места работы (Фото: Cuartoscuro)

Во время пояснительного заявления депутат напомнил о ситуации, в которой молодые люди сталкиваются с практической недействительностью доступа к жилищным кредитам, вытекающим из «экономического и социального сценария, при котором возможности трудоустройства ограничены, заработная плата низкая, а пути к социальному росту размыты».

Он также отметил, что, хотя доступ к жилью является социальным правом, закрепленным в Конституции, осуществление этого права молодыми людьми часто срывается.

Именно в этом контексте он отметил, что государство должно действовать в целях содействия доступу к жилью для уязвимых групп населения с самыми низкими доходами и наибольшими лишениями в нашей стране, таких, как молодежь. В этой связи он отметил, что нестабильность работы и разрушение механизмов социальной защиты привели к неопределенности в отношении стремления мексиканской молодежи к экономической стабильности и к тому, чтобы иметь возможность формировать свои собственные активы.

Инициатива направлена на преодоление барьеров, с которыми сталкиваются молодые взрослые, когда они решают начать этот процесс. Наконец, инициатива была обращена к Объединенной жилищной и молодежной комиссиям за мнением и Комитету социального обеспечения за мнением.

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