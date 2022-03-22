Мотохоррос застрелил его, защищался камнями и предотвратил угон его автомобиля

Буэнос-Айресский городок Сьюдад-Эвита, часть Ла-Матансы, стал сценой драматической последовательности, которая узко заканчивается трагедией: сосед защищался камнями от двух мотореактивных самолетов, которые были застрелены, когда он собирался добраться домой, и предотвратил угон его автомобиля. Жертва не пострадала, и пара преступников скрылась.

Эпизод, который был записан соседней камерой безопасности, произошел в субботу в 20:30 на улице Эль-Майтен ал 200 . Там к 64-летнему мужчине на борту своего черного автомобиля Peugeot 208 подошли два преступника спустя секунды после того, как он вышел из транспортного средства. Жертва, как вы видите на снимках, хотела открыть багажник, когда его внезапно удивили мотореактивные самолеты.

Его реакция была немедленной. Почти не задумываясь, он бросил ключи от автомобиля ближе к середине блока и вышел бежать на полной скорости. Преступник направил на него пистолет, обернулся и отправился прямо на улицу искать ключи и, таким образом, понять единственную цель, которую они преследовали: забрать автомобиль.

Однако планы преступников были сорваны неожиданным и безрассудным отношением соседа, который взял несколько камней с пола и начал бросать их в одного из грабителей. В этот момент, увидев защиту жертвы, мотоджет выстрелил в него. На видео даже видна вспышка пистолета, но, к счастью, выстрел не попал в 64-летнего мужчину .

В этот момент владелец автомобиля не хотел позволить им забрать свой Peugeot 208 и продолжал бросать камни в преступников. Его план сработал. Вор понял, что нападение заняло больше времени, чем планировалось, посреди камней и решил сбежать, не осуществив ограбления. Он сел на мотоцикл, где его ждал сообщник, и оба скрылись в неизвестном направлении, хотя и с ключами от машины.

Инцидент, опубликованный агентством «Телам», был охарактеризован дежурной прокуратурой как ограбление, в то время как сотрудники 3-го полицейского участка в Сьюдад-Эвита, где была подана жалоба, продолжают выполнять свои задачи по выявлению преступников.

Более жестокая небезопасная обстановка в Ла-Матанса

В среду прошлой недели Себастьян Рамирес, 33-летний доставщик, проживающий в Адроге, попал в засаду трех преступников в бойнном городе Ломас-дель-Мирадор и зарезан, когда хотел защититься от нападения.

Около 20.30 Рамирес прибыл на место происшествия. Он вышел из машины и приготовился к доставке. В этот момент произошло худшее: трое мужчин угрожали ему ножом, чтобы украсть у него, он защищался, и один из них дважды воткнул его лезвие ему в грудь. Как видно из видео, опубликованного через несколько часов после инцидента, молодой человек, получив тяжелые ранения, ушел от подозреваемых и упал на землю через несколько метров.

После нападения убийцы вошли в его автомобиль, достали бумажник, мобильный телефон и скрылись. Тем временем Рамирес оставался лежать на углу улиц Колон и Сальседо, на границе с Вилья-лас-Антенас, пока свидетели не уведомили 911. Все было записано на камеру безопасности в этом районе.

Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полицейского участка № 4 обнаружили, что жертва лежала на полу и уже умерла от двух ножей. Расследование было проведено прокурором Гастоном Дюплаа, отвечающим за функциональное подразделение по расследованию убийств в Ла-Матансе. Согласно тому, что следователи рассказали Infobae, основная гипотеза на данный момент указывает на преступление грабежа.

Таким образом, данное дело классифицируется как попытка ограбления при отягчающих обстоятельствах и убийство criminis causa, то есть убийство с целью сокрытия другого преступления, которое предусматривает пожизненное тюремное заключение.

Тем временем в Сьюдад-Эвите 66-летняя женщина стала жертвой ожесточенного нападения, когда собиралась войти в магазин: вооруженный преступник подошел к ней, когда она шла по тротуару, и попытался забрать у нее бумажник.

Когда жертва сопротивлялась, он бросил ее на пол и выстрелил в упор в одну из ног. Последовательность насилия, которая длилась не более минуты, была зафиксирована несколькими камерами безопасности на блоке.

Источники в полиции подтвердили Infobae, что нападение произошло 9 марта незадолго до семи часов дня на улице Эль-Бентевео, 1200, почти на углу с Эль-Маторро. До сих пор жертва зашла на борт своей машины, чтобы купить цветы. Это коммерческий район с постоянным движением людей, но преступнику было все равно. Как видно на кадрах, молодой человек, не закрыв лицо, столкнулся с ней в лоб с пистолетом, схватил ее за шею и попытался убрать ее вещи.

Первой реакцией женщины было сопротивляться и держаться за свой бумажник. Вор бросил ее на пол и продолжал вытаскивать вещи женщины. Он протащил ее около пяти метров, пока они не оказались перед хозяйственным магазином. В этот момент произошло самое страшное. Молодой человек, одетый в темную куртку, джинсы и белые кроссовки, выстрелил ему в упор в правую ногу. Жертва, несмотря ни на что, сохранила свой бумажник, и именно там преступник достал ключи от машины и попытался сбежать. Тогда он сделал это и бежал в неизвестном направлении.

Однако через неделю полиции удалось арестовать подозреваемого в ограблении пенсионера. Он был 17-летним подростком, проживающим в районе Эсперанса Эстебана Эчеверрии. Согласно информации из полицейских источников, агенты Технического оперативного кабинета (ГТО) восточного 3-го полицейского участка Сьюдад-Эвиты захватили его в Камино-де-ла-Ривера в 100 лет, в этом городе на юге Конурбано, и его сопровождал отец в полицейский участок.

Задержанный подросток был связан с делом о преступном убийстве и ограблении при отягчающих обстоятельствах и попытке получения телесных повреждений. Дело было передано прокурору Марсело Диомеду из отдела функциональных инструкций № 5 Ла-Матансы.

Читать далее