Майли Сайрус: «Богота, мое любимое шоу»

Одним из самых ожидаемых концертов в первой половине года стал концерт Майли Сайрус. 29-летняя певица гастролировала в некоторых странах Южной Америки, где она включала Аргентину, Чили и Бразилию с ее участием в Lollapalooza в этих странах, пропустив ту, что в Бразилии.

Между тем, 23 марта Парагвай закроет свой проход через эти земли фестивалем Асунсьона. Однако, когда дело доходит до презентации в Боготе, Колумбия, актриса также пережила неловкий момент из-за высоты города.

Сайрусу пришлось остановить шоу на мгновение, когда у него возникло ощущение, что его хотят вырвать. Тем не менее, присутствующие поняли ситуацию, и музыка продолжилась с лучшей хореографией и постановкой, характерными для певицы.

В социальных сетях участники и поклонники певца были рады событию, в котором приняли участие около 15 000 человек на Movistar Arena. Там они показали некоторые наряды, которые обычно являются частью подписчиков Майли, еще до концерта она написала в твиттере:

Конечно, его последователи не удержались от ответа на него и загрузили свои фотографии с костюмами, которые они наденут на концерт Сайруса. Некоторые из них находились за пределами отеля, где останавливалась поп-звезда, и на протяжении всей ночи они пели некоторые из его песен, то, что сделало его счастливым, несмотря на прерывание сна.

Во время концерта Майли Сайрус была замечена в черном цельном наряде с некоторыми отверстиями, которые показывали её кожу по частям. Он также носил большие темные очки.

Среди песен, которые он исполнил для колумбийской аудитории, были Fly on the wall, 23, Wrecking Ball, We Can't Stop, The Climb, Party in the USA и Angels Like You, одна из самых ожидаемых кофейной аудиторией песен.

Колумбийская публика сумела увлечь Майли Сайрус до такой степени, что во время концерта она признала, что концерт в Боготе был ее любимым, что свело зрителей с ума, как видно из этого видео.

Сайрус оставила большие чувства среди своих поклонников, которые уже ждут ее возвращения по следующему случаю и, надеюсь, не так далеко, как это произошло на этот раз, поскольку американец не ходил по колумбийской земле уже 11 лет.

Возможно, с большим приемом, который его последователи оказали ему в этой части мира, он захочет большего. Тем не менее, страна все больше становится обязательным местом для нескольких самых важных исполнителей и групп мира, независимо от жанра.

Оказывается, это передышка для индустрии культуры, которая в эти дни нанесла серьезный удар из-за новой отсрочки одного из самых важных и массовых фестивалей в стране, такого как фестиваль Jamming Festival. Это была последняя минута, когда участники уже начали прибывать в город Ибаге, где было запланировано трехдневное мероприятие.





