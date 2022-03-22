Мишель Сойфер удивляет продавца перепелиных яиц и дарит ей тысячу солнц за школьные принадлежности

В среду, 16 марта, в студиях EEG в Пачакамаке Трибунал вручил каждому конкуренту рюкзак, который внутри имел 1000 подошв каждый, для того, чтобы найти семью, чтобы он мог купить школьные принадлежности.

По этой причине через два дня Мишель Сойфер отправилась в на рынке Магдалены в поисках незамужней матери, у которой трое детей в возрасте 16, 11 и 9 лет, которая продает перепелиные яйца в этом заведении.

Сначала реалити-девушка подошла к даме под предлогом покупки ее товара. Оказавшись в доверии, он спрашивает, сколько у него детей? На что отвечает продавец. «У меня три».

Затем он спросил его: «Что вы делаете со школьными принадлежностями?» На что торговец Дженни ответила: «Ты должна делать все, что в твоих силах. Таким образом, вы мало сдаетесь, но вы просто должны с этим столкнуться», - сказал он.

Когда Мишель Сойфер слышит это свидетельство, она льстит Дженни и говорит следующее: «Сэр, это очень восхитительно, и мне нравится знать, что вас не волнуют невзгоды, но вы хотите двигать своих детей вперед. Я все еще собираюсь продолжать ходить по магазинам, но я хотела подарить ему свой рюкзак, для одного из его детей мне все еще нужно много покупать, и я предпочитаю отдавать его вам, потому что моя дочь маленькая. Кроме того, это рюкзак для мальчика», — говорит инфлюенсер.

Эмоциональный сюрприз

Чего я не представляла, Дженни была в рюкзаке. Поэтому Мишель Сойфер подчеркивает, что он открыл закрытие, в то время как трейдер был удивлен таким действием предполагаемого клиента. Женщина заметила, что в рюкзаке лежат деньги, и была удивлена и взволнована.

«Я приехал от имени программы Esto Es Guerra, и мы пришли принести вам этот рюкзак для всех вас», — говорит Сойфер. Тем временем Дженни взволновалась и поблагодарила за жест дать ей те деньги, которые ей так нужны. «Точное слово для этого момента — спасибо», — прокомментировал продавец.

«Я пережила очень трудные времена, но жизнь продолжается и если вы не сделаете свою часть, ничего не будет возможно», - сказала купец Дженни и эмоциональным объятием она попрощалась с Мишель Сойфер и я желаю «Воинам» удачи.

Таким образом, Воин, Мишель Сойфер, справилась с проблемой производства и передала деньги нуждающейся семье, чтобы они могли купить школьные принадлежности.

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