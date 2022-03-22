Медведев, Шварцман и Алькарас встретились на турнире в Майами

Несмотря на отсутствие серба Новака Джоковича, номер один в мире, и испанца Рафаэля Надаля, Miami Masters 1000 сохраняет свой блеск благодаря присутствию россиянина Даниила Медведева, аргентинца Диего Шварцмана и испанца Карлоса Алькараса.

Также появится новая звезда местного тенниса Тейлор Фриц, выигравший воскресенье в Индиан-Уэллсе, первый Masters 1000 сезона, где он обыграл Надаля в финале, чтобы стать первым американцем, выигравшим турнир в калифорнийской пустыне со времен Андре Агасси в 2001 году.

У Аргентины будет шесть игроков в мужском дивизионе во главе с «Пеке» Шварцманом, в то время как Испания сделает это с семью, во главе с молодежным Алькарасом, полуфиналистом в Индиан-Уэллсе, где он упал до Надаля.

Алькарас, 18 лет и шестнадцатый в рейтинге ATP, в субботу подтолкнул Надаля до предела, доказав, почему его выделяют как будущее испанского тенниса.

В женском турнире WTA 1000 примут участие испанки Паола Бадоса и Гарбинье Мугуруза.

Россиянин Даниил Медведев попытается завоевать свой первый титул 2022 года в Майами, чтобы вернуть себе первое место в мире, которое вернулось Джоковичу в понедельник.

Серб не будет в Майами, потому что он не вакцинирован от covid-19 и поэтому не имеет права въезжать на территорию США.

Рафа Надаль, со своей стороны, уже исключил свое присутствие на этом мероприятии, чтобы отдохнуть и столкнуться со 100 процентами глиняного кортового тура по Европе. Майорканец также получил травму левой груди и ребер, из-за чего он надругался в финале Индиан-Уэллса в воскресенье.

Медведев, который, как и его соотечественники и белорусы, будет играть без упоминания своей страны или представления своего флага, согласно директиве руководящих органов тенниса в ответ на вторжение России в Украину, может пересечься с шотландским ветераном Энди Марреем.

А его основными конкурентами станут немец Александр Зверев (4) и грек Стефанос Циципас (5). Эти двое быстро потерпели неудачу в Индиан-Уэллсе.

- Как Осака и Азаренка? -

В отсутствие первой в мире австралийки Эшли Барти, решившей подзарядить свои батареи после коронования на Australian Open, фаворитом является польская Ига Святек.

Святек пришла из победы в Индиан-Уэллсе и поднялась на второе место в женском рейтинге, опередив гречанку Марию Саккари (3), которую она без труда выиграла в воскресном финале.

Эти два игрока попытаются подтвердить свой нынешний отличный штат во Флориде, где Арине Сабаленко (4 года), находящейся в плохой форме, придется преодолеть.

Наконец, глаза неизбежно будут на другую белоруску, Викторию Азаренко, которая по неизвестной причине расплакалась посреди матча третьего круга в Индиан-Уэллсе, и на японку Наоми Осаку, у которой также был эпизод слез во время и после своего отступа («Наоми ты воняешь») с частью зрителей.

Через полгода после слез на Открытом чемпионате США японка переживала новый эпизод мучений в калифорнийской пустыне.

нип-мех/ма