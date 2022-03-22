Мавс сопротивляется и побеждает Тимбервулвз 110-108

ДАЛЛАС (AP) - Реджи Буллок набрал 18 очков с решающим трехочковым результатом на финальных этапах после того, как пропустил четыре игры по личным причинам, а Даллас Маверикс победил «Миннесота Тимбервулвз» в понедельник со счетом 110-108 в игре, отложенной из-за утечек крыши.

Лука Дончич набрал 15 очков и 10 передач, последним, кто подготовил трехочковый Дориан Финни-Смит из того же правого угла, где Буллок забил мгновениями позже. Дуайт Пауэлл набрал 22 очка с 8 корзинами в таком же количестве попыток за Даллас.

«Маверикс» избегали добавлять свою первую серию из трех поражений с декабря и подошли к игре в Юте за четвертым билетом в узкой группе в плей-офф Западной конференции.

Карл-Энтони Таунс принес 22 очка воскресшим «Тимбервулвз», у которых серия из четырех побед была остановлена всего лишь вторым поражением в 12 играх. Они упустили шанс приблизиться к половине игры Далласа за пятый билет.

Спенсер Динуидди набрал 20 очков за Даллас, а Джален Брансон и Финни-Смит — по 15 очков.

Энтони Эдвардс набрал 19 очков, а Д'Анджело Рассел — 18 за «Тимбервулвз».