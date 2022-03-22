Мартинелли скрещивает фантастику в Испании за шпионаж

Панама Сити, 21 марта Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли (2009-2014) назвал в этот понедельник «мыльной оперой» тот факт, что его расследовали в Испании за якобы шпионаж за своим предполагаемым партнером с помощью агентов испанской гражданской гвардии, и заявил, что будет читать книги по мифологии чтобы понять эту «историю». «Вы должны понять греческую мифологию, чтобы посмотреть, понимаем ли мы испанскую историю», - сказал Мартинелли в видеоролике, размещенном в его аккаунте в Twitter из известного книжного магазина в панамской столице, с книгой в одной из рук. Бывший правитель указал, что ищет книги не только по греческой мифологии, но и по скандинавской мифологии, потому что он, «изобретавший все... эту новую мыльную оперу, изобретенную в Испании», хочет «понять, что такое мифология». Гражданская гвардия Испании ведет расследование в отношении Мартинелли и четырех агентов этих сил безопасности по обвинению в том, что они, по всей видимости, входили в преступную группу по шпионажу на острове Майорка (Средиземное море) за женщиной, которую опознали как предполагаемого партнера панамского политика, сообщили на прошлой неделе в Испании. К настоящему времени в результате операции задержаны шесть человек: четыре агента гражданской гвардии на Балеарских островах, работник охранной компании и частное лицо, предположительно причастны к этим событиям, которые произошли в 2020 году. Кроме того, еще 5 человек, включая Мартинелли, находятся под следствием в связи с их предполагаемой связью с этой преступной группировкой, которая называлась Группой Кугар, сообщила Гражданская гвардия на этом Средиземноморском архипелаге. По данным следствия, задержанные, предположительно по приказу Мартинелли, организовали «совершенно иерархическую» группу наблюдения, состоящую из сотрудников гражданской гвардии, вооруженных сил и частных охранников, которая занималась информированием политика о деятельности их партнера во время их пребывание на острове, одном из самых известных туристических направлений Испании. Арестованные создали группы WhatsApp для обмена информацией о слежке с жертвой, которая даже поместила устройство слежения в его машину, сообщают местные газеты на Майорке. В июле 2020 года жертва сообщила в Гражданскую гвардию о преследованиях и последующих действиях, которым она подверглась со стороны задержанных, которые «поставили бы под угрозу их физическую неприкосновенность, а также неприкосновенность окружающих людей». В ноябре прошлого года Мартинелли был оправдан в Панаме по делу о якобы незаконном прослушивании, хотя у него есть и другие судебные дела, открытые в его стране. ШЕФ фа/гф/копия