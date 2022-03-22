Мариуполь, новая Герника: ужасная стратегия Путина по захвату украинского города

Local residents walk near residential buildings which were damaged during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Ситуация в Мариуполе отчаянная. Гуманитарная катастрофа. Разрушенный город. Разровненная земля. Сотни тысяч людей без воды и еды. Нападение на больницы. Улицы больше не улицы, а просто булыжные дюны. Открытые и переполненные массовые захоронения. Трупы, которые никто больше не поднимает.

В Мариуполе почти ничего не осталось.

Многие говорят, что это новая Герника. Еще один разрушенный город. Также как Грозный или Алеппо.

Цифры не точны. Им так быть не может. Даже самые оптимистичные расчеты пугают. Считается, что бежать из города удалось только двадцати тысячам человек. Более трехсот тысяч остаются в городе. В течение двух недель не было электричества, газа или водопровода. Самолеты беспрерывно летают и бомбят город. Гул падающих бомб стал характерным шумом города. Хлопок пулеметов, пули, бьющиеся о стены, падение домов, потрескивание огня. Здания — общественные здания и частные дома — были разрушены. Считается, что от разрушенных до тех, кто понес непоправимый ущерб, уже пострадало более восьмидесяти процентов.

В первые дни нападения люди, которые потеряли свои дома и в отсутствие газа готовили небольшие пожары на улице. Но теперь это невыполнимо. Удары с воздуха, ракеты, наземная артиллерия делают это невозможным.

И у них почти нет еды. Свидетельства тех немногих, кому удалось сбежать, шокируют. Дефицит является полным. Они собирают дождевую воду и едят голубей и других мертвых животных, которых там находят.

Аэрофотоснимки любого уголка Мариуполя похожи. Они выглядят черно-белыми, даже если они цветные. Вы можете увидеть только мусор, дым и выжженную землю.

Портовый город — ключевая мишень для Путина. Стоящих зданий почти не осталось (REUTERS/Александр Ермоченко).

Увеличивается число обвинений в отсутствии гуманитарных коридоров. Гражданские лица не могут покинуть город. Каждое здание подвергается нападению. Военные и материально-технические цели были атакованы и достигнуты в течение первых нескольких дней.

Российский план состоит в том, чтобы уморить население голодом, довести его до предела отчаяния. Здесь нет еды, воды или лекарств. Нейтральных мест тоже не осталось. Театр, в котором укрывались дети и женщины, превратил его в завалы. Бомбы упали на больницы, детские сады и школы. Уничтожение — не единственная тактика. Кроме того, закрытие города. Чтобы его жители не уехали, чтобы они не могли сбежать. И чтобы ничего не впустить, пусть все, что когда-либо существовало, закончится. Пусть голод, жажда и инфекции (как если бы им исполнилось восемьдесят лет) умножают смерть, истощают надежду.

Приюты были переоборудованы в постоянные места жительства. Потому что бомбардировки не прекращаются и потому что больше некуда деваться. Российские войска вошли в город и велись (неравные) бои с сопротивлением. Они раздают белые браслеты тем, кто им предан, и распространяют изображения того, как они кормят только тех, кто на них реагирует.

Мариупольское кладбище находится за городом, за забором. Даже если бы это место было дальше, не было бы много вещей, которые могли бы нести тела на кладбище. Газа для автомобилей почти нет. А сил почти нет. Массовые захоронения были вырыты в центре города. Но они уже перегружены. Трупы не убирали с улиц уже пару дней. Число погибших неизвестно. Невозможно рассчитать.

Аэрофотоснимок Мариуполя. Шлейфы дыма, разрушения и запустения после постоянных атак и осады города (REUTERS).

Портовый город имеет большое стратегическое значение для Путина. Логистические преимущества наличия порта для снабжения войск на этом фронте вторжения и возможность создания коридора под его управлением рядом с Крымом и другими оккупированными территориями.

Тактика Путина, похоже, такая же, как и в сирийском городе Алеппо и Грозном. В 2000 году русские нападали на чеченскую столицу с наглостью, пока не уничтожили все на своем пути. Буквально все. Пусть мирные жители погибнут или покинут город, а войска пойдут в завалах. Аналитики называют ее «доктриной Грозного». Побеждающие войска не завоевывают город. Потому что больше нечего завоевывать. Они уничтожают только один город. И его обитатели.

Нечто похожее на то, что происходило в Гернике много десятилетий назад.

Герника. 26 апреля 1937 года. День рынка. В понедельник после обеда. Осеннее солнце согревало многолюдные улицы. Люди делали покупки. Они обсуждали цены, смеялись, дрались, кто-то гулял с потерянной мыслью: обычные вещи, которые происходят в городе днем.

Но это был не другой день. В 16.35 первый самолет пересек воздух Герники и сбросил свой чертов груз бомб и пуль на город. Затем атаки продолжались почти четыре часа. 42 немецких и итальянских самолета в поддержку сил восстания Франко. Сначала бомбы. Затем пули. Наконец-то пожар. Всегда: смерть и разрушение. Боль.

Ужас.

26 апреля 1937 года в 16.35 началась бомбардировка небольшого городка Герника. Через четыре часа все было разрушено. (К Р)

Умерших было больше тысячи (из семитысячного населения). Пострадавших больше чем в два раза. Семьдесят процентов домов были полностью разрушены бомбами и огнем. Еще двадцать процентов были серьезно повреждены.

Почти четыре часа паники. Почти четыре часа боли. Почти четыре часа смерти. Почти четыре часа опустошения и унижения.

Бомбардировки на низком уровне. Отсутствие риска оборонительных атак (преимущества нападения на беззащитное гражданское население). Все отлично спланировано. Во-первых, бомбы и ручные гранаты. Впоследствии пулеметы попадали во все, что двигалось, целились и убивали тех, кто в ужасе бегал по улицам (некоторых спасли, нырнув головой в кратеры, из которых были произведены первые бомбы: исключение из правил). Наконец, зажигательные бомбы: разрушать все еще стоящие дома, поджигать руины и сжигать тела живыми и мертвыми.

Баскский народ уничтожен итальянскими самолетами и Франко.

Франко вскоре заявил: «Эсминцы Герники не смогут ссылаться на родину». С плохим литературным стилем убийц, с цинизмом диктаторов. С этой жестокой страстью они питают ложь и обман. Они быстро захотели установить идею о том, что Гернику раздирают сами баски, практикуя политику выжженной земли. Затем они попытались усилить значение Герники как военного объекта и свести к минимуму массовые убийства. Хлипкая ложь не выдержала. И два человека были самыми ответственными. Журналист и художник. Со своим истинным призванием, в борьбе с обманом и забвением.

Джорджу Стиру было 27 лет, он был журналистом, корреспондентом по делам гражданской войны в лондонских и нью-йоркских газетах. Услышав о взрывах, он проехал тридцать километров — он был в Бильбао — которые отделяли его от города. Он вошел в Гернику, когда стемнело. Это не помешало ему увидеть масштабы катастрофы. Дома все еще горели (как свечи на холме, писал он). Зловонный дым проникал в его легкие. В каждом углу пахло смертью.

Два дня спустя на первых полосах двух самых важных газет мира на обложке была опубликована статья Стира о нападении. Читая ее сегодня, семьдесят лет спустя, до сих пор поражает воображение. Не только из-за первозданного стиля. Ясность концепций, точность данных, подтвержденная последующими историческими исследованиями, и, прежде всего, идеальная интерпретация мотивов и масштабов бомбардировки. Стир говорит в своей записке: «Из-за того, как она была осуществлена, масштабы достигнутых разрушений и выбор цели, атака на Гернику не имеет аналогов в военной истории. Герника не являлась военным объектом. За пределами деревни есть завод, производящий военные материалы, и он остался нетронутым. То же самое можно сказать о двух солдатских казармах, расположенных на некотором расстоянии от деревни. Деревня находится далеко за линией сражения. Бомбардировка, по-видимому, была направлена на деморализацию гражданского населения и уничтожение колыбели баскской расы».

«Эль Герника» (1937), работа Пабло Пикассо, увековечившая резню.

Много было написано за эти семьдесят лет о бомбардировке Герники. Ничто написанное — меньше, чем эти абзацы — не дает большей ясности и убедительности, чем эта статья Джорджа Стира, написанная в его записной книжке, как только он вошел в разрушенный город, через несколько часов после бомб.

Пабло Пикассо получил комиссию. Правительство Испанской Республики запросило у него картину для испанского павильона Парижской международной выставки 1937 года. Пикассо согласился, не зная, что он нарисует. Пока однажды он не прочитал газету. Он безумно пошел на работу. Результат был запечатлен на огромном холсте высотой почти три с половиной метра и шириной восемь метров. Герника. В белом, черном, сером и голубоватом оттенках, почти незаметно. Отражая ужас.

Бык, мать, кричащая от боли, отрубленные руки, чрезмерно открытые глаза, огонь, молодая девушка, ползающая в агонии, женщины, кричащие отчаяние и боль, лошадь, сломанные мечи, полные ужаса рты. И цветок.

Герника и Мариуполь связаны своим зверством, бесчеловечностью, ужасающей способностью причинять боль и смерть. То же варварство.

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