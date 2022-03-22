«Сделать невидимое видимым»: скрытый ресурс, выбранный ООН для празднования Всемирного дня водных ресурсов

«Грунтовые воды, делающие невидимое видимым». Именно эту тему Организация Объединенных Наций выбрала в этом году для празднования Всемирного дня водных ресурсов, ресурса, без которого жизнь на Земле невозможна. Этот водный ресурс представляет, помимо ледников и полярных ледников, более 90% пресной воды, доступной на планете. Чрезмерная эксплуатация и загрязнение подземных вод, главным образом из-за сельскохозяйственных владений, требует принятия срочных мер по их защите и поощрению баланса между добычей и восстановительной способностью экосистем.

«Мы сильно зависим от грунтовых вод, но многие не знают об этом. Всемирный день водных ресурсов 2022 года должен помочь гражданскому обществу, частному сектору, международным организациям и правительствам осознать необходимость сделать воду более заметной», — заявил Абу Амани, директор Отдела наук о воде ЮНЕСКО.

В Аргентине вода необходима для устойчивого и инклюзивного развития: «Она жизненно важна для развития ее населения, играя ключевую роль в стратегических секторах экономики. Помимо своего значения для внутреннего использования, вода в нашей стране является важным игроком в экономике: она имеет основополагающее значение для сельского хозяйства, которое является основным источником иностранной валюты, 26% энергии поступает из гидроэлектростанций, более 50% промышленного спроса приходится на сектора с высокая зависимость от воды (продукты питания, напитки, химикаты), 84% экспорта приходится на воду, то есть через водный путь Парана-Парагвай », - говорится в последнем докладе Всемирного банка Valuing Water.

Что касается окружающей среды, то Аргентина имеет 5,6 миллиона гектаров водно-болотных угодий и 53,6 миллиона гектаров естественных лесов, обе экосистемы, где вода имеет жизненно важное значение, но многие активы находятся под различной степенью угрозы, говорится в отчете.

Количественное значение подземных вод выше, чем поверхностных, но поскольку они являются «скрытым ресурсом» с большей степенью недоступности, предотвращение загрязнения, мониторинг и восстановление их состояния могут быть более сложными, чем в поверхностных водах.

В отличие от поверхностных вод, грунтовые воды движутся очень медленно, что имеет преимущества и недостатки: когда они движутся медленно, они производят естественный эффект очистки органических загрязнителей; но это также означает, что это ресурс, которым не управляют немедленно, поэтому любое действие занимает годы для завершения цикла.

В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. В этом году была принята резолюция о провозглашении 22 марта каждого года Всемирным днем водных ресурсов (REUTERS/David Stanway)

Вода в цифрах

Цифры, относящиеся к водной безопасности, относятся не только к доступу к ресурсу или стоимости инвестиций в санитарию. Водная инфраструктура и управление также повышают вероятность улучшения экономики страны .

При большей безопасности водных ресурсов ежегодные экономические затраты могут быть снижены на 2,2% от ВВП, или 11,8 миллиарда долларов США. Более половины этой общей годовой суммы отражает снижение качества жизни, включая последствия для здравоохранения и образования, людей, которые не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Другие существенные факторы затрат включают связанные с водой последствия повышенного воздействия изменения климата, в основном засухи, а также наводнений.

Наводнения являются наиболее частой угрозой в Аргентине (54% стихийных бедствий с 1970 года), а засухи являются одной из самых серьезных угроз в сельскохозяйственном секторе (особенно высокий риск для неорошаемого сельского хозяйства, такого как соя) со средним годовым воздействием до 3 миллиардов долларов.

Отсутствие доступа к безопасной воде и санитарным услугам 7,5 миллиона и 21 миллиона человек соответственно (17 и 48 процентов от общей численности населения, соответственно) приводит к экономическим последствиям в 1,32 процента ВВП. Люди, не имеющие доступа к водопроводной воде, должны платить на 460% больше за безопасную (бутилированную) воду, чем они заплатили бы по счету за воду, если бы они были подключены к сети.

Необходимые инвестиции в водную безопасность (ирригационная инфраструктура, снабжение питьевой водой и санитария) могут увеличить ВВП страны до 2,7% к 2030 году. В абсолютном выражении это означает дополнительные 15 миллиардов долларов США в год добавленной стоимости.

Засуха является одной из самых больших угроз в сельскохозяйственном секторе Аргентины (особенно высокий риск для неорошаемого сельского хозяйства, такого как соя) со средним годовым воздействием до 3 миллиардов долларов (Reuters/Stringer)

Пока диагноз; однако одних инвестиций недостаточно. Необходима комплексная политика . Вот почему отчет, подготовленный Всемирным банком, оставляет некоторые рекомендации:

- Укрепление управления водными ресурсами: оно предполагает совершенствование национальной и провинциальной нормативно-правовой базы, усиление роли водосборных организаций, особенно в области планирования, улучшения технического потенциала и расширения имеющейся информационной базы и прозрачности, в частности в связи с наличием и качеством поверхностных вод и недр.

- Снижение гидрологических рисков и повышение устойчивости к засухам и наводнениям: создание систем раннего предупреждения, зеленой инфраструктуры, адекватное землепользование, улучшение городского планирования и обеспечение соответствия нормативным требованиям, повышение безопасности плотин и расширение складских мощностей с особым упором на многоцелевые предприятия.

- Инклюзивное и устойчивое обеспечение водой и санитарией: уделять приоритетное внимание расширению услуг для наиболее уязвимых групп населения, реформе нормативной базы (новый закон о питьевой воде и санитарии); повышению эффективности предоставления услуг, расширению информационной системы и продвижению меры экономики замкнутого цикла.

- Расширение ирригационных услуг устойчивым образом для смягчения последствий изменения климата: улучшение эффективного управления, совместимое с другими видами использования, и интеграция в процессы бассейнового планирования, возмещение затрат, новые формы финансирования с частным сектором.

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