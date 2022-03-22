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вторник 22 март 2022
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Россия

«Сделать невидимое видимым»: скрытый ресурс, выбранный ООН для празднования Всемирного дня водных ресурсов

Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта каждого года. Его основная цель заключается в повышении осведомленности о важности водных ресурсов. В этом издании он был выбран для оценки ценности подземных вод, которые необходимы для экономики стран

Newsroom Infobae

22 март 2022

«Грунтовые воды, делающие невидимое видимым». Именно эту тему Организация Объединенных Наций выбрала в этом году для празднования Всемирного дня водных ресурсов, ресурса, без которого жизнь на Земле невозможна. Этот водный ресурс представляет, помимо ледников и полярных ледников, более 90% пресной воды, доступной на планете. Чрезмерная эксплуатация и загрязнение подземных вод, главным образом из-за сельскохозяйственных владений, требует принятия срочных мер по их защите и поощрению баланса между добычей и восстановительной способностью экосистем.

«Мы сильно зависим от грунтовых вод, но многие не знают об этом. Всемирный день водных ресурсов 2022 года должен помочь гражданскому обществу, частному сектору, международным организациям и правительствам осознать необходимость сделать воду более заметной», — заявил Абу Амани, директор Отдела наук о воде ЮНЕСКО.

В Аргентине вода необходима для устойчивого и инклюзивного развития: «Она жизненно важна для развития ее населения, играя ключевую роль в стратегических секторах экономики. Помимо своего значения для внутреннего использования, вода в нашей стране является важным игроком в экономике: она имеет основополагающее значение для сельского хозяйства, которое является основным источником иностранной валюты, 26% энергии поступает из гидроэлектростанций, более 50% промышленного спроса приходится на сектора с высокая зависимость от воды (продукты питания, напитки, химикаты), 84% экспорта приходится на воду, то есть через водный путь Парана-Парагвай», - говорится в последнем докладе Всемирного банка Valuing Water.

Что касается окружающей среды, то Аргентина имеет 5,6 миллиона гектаров водно-болотных угодий и 53,6 миллиона гектаров естественных лесов, обе экосистемы, где вода имеет жизненно важное значение, но многие активы находятся под различной степенью угрозы, говорится в отчете.

Количественное значение подземных вод выше, чем поверхностных, но поскольку они являются «скрытым ресурсом» с большей степенью недоступности, предотвращение загрязнения, мониторинг и восстановление их состояния могут быть более сложными, чем в поверхностных водах.

В отличие от поверхностных вод, грунтовые воды движутся очень медленно, что имеет преимущества и недостатки: когда они движутся медленно, они производят естественный эффект очистки органических загрязнителей; но это также означает, что это ресурс, которым не управляют немедленно, поэтому любое действие занимает годы для завершения цикла.

Infobae
В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. В этом году была принята резолюция о провозглашении 22 марта каждого года Всемирным днем водных ресурсов (REUTERS/David Stanway)

Вода в цифрах

Цифры, относящиеся к водной безопасности, относятся не только к доступу к ресурсу или стоимости инвестиций в санитарию. Водная инфраструктура и управление также повышают вероятность улучшения экономики страны.

При большей безопасности водных ресурсов ежегодные экономические затраты могут быть снижены на 2,2% от ВВП, или 11,8 миллиарда долларов США. Более половины этой общей годовой суммы отражает снижение качества жизни, включая последствия для здравоохранения и образования, людей, которые не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Другие существенные факторы затрат включают связанные с водой последствия повышенного воздействия изменения климата, в основном засухи, а также наводнений.

Наводнения являются наиболее частой угрозой в Аргентине (54% стихийных бедствий с 1970 года), а засухи являются одной из самых серьезных угроз в сельскохозяйственном секторе (особенно высокий риск для неорошаемого сельского хозяйства, такого как соя) со средним годовым воздействием до 3 миллиардов долларов.

Отсутствие доступа к безопасной воде и санитарным услугам 7,5 миллиона и 21 миллиона человек соответственно (17 и 48 процентов от общей численности населения, соответственно) приводит к экономическим последствиям в 1,32 процента ВВП. Люди, не имеющие доступа к водопроводной воде, должны платить на 460% больше за безопасную (бутилированную) воду, чем они заплатили бы по счету за воду, если бы они были подключены к сети.

Необходимые инвестиции в водную безопасность (ирригационная инфраструктура, снабжение питьевой водой и санитария) могут увеличить ВВП страны до 2,7% к 2030 году. В абсолютном выражении это означает дополнительные 15 миллиардов долларов США в год добавленной стоимости.

Infobae
Засуха является одной из самых больших угроз в сельскохозяйственном секторе Аргентины (особенно высокий риск для неорошаемого сельского хозяйства, такого как соя) со средним годовым воздействием до 3 миллиардов долларов (Reuters/Stringer)

Пока диагноз; однако одних инвестиций недостаточно. Необходима комплексная политика. Вот почему отчет, подготовленный Всемирным банком, оставляет некоторые рекомендации:

- Укрепление управления водными ресурсами: оно предполагает совершенствование национальной и провинциальной нормативно-правовой базы, усиление роли водосборных организаций, особенно в области планирования, улучшения технического потенциала и расширения имеющейся информационной базы и прозрачности, в частности в связи с наличием и качеством поверхностных вод и недр.

- Снижение гидрологических рисков и повышение устойчивости к засухам и наводнениям: создание систем раннего предупреждения, зеленой инфраструктуры, адекватное землепользование, улучшение городского планирования и обеспечение соответствия нормативным требованиям, повышение безопасности плотин и расширение складских мощностей с особым упором на многоцелевые предприятия.

- Инклюзивное и устойчивое обеспечение водой и санитарией: уделять приоритетное внимание расширению услуг для наиболее уязвимых групп населения, реформе нормативной базы (новый закон о питьевой воде и санитарии); повышению эффективности предоставления услуг, расширению информационной системы и продвижению меры экономики замкнутого цикла.

- Расширение ирригационных услуг устойчивым образом для смягчения последствий изменения климата: улучшение эффективного управления, совместимое с другими видами использования, и интеграция в процессы бассейнового планирования, возмещение затрат, новые формы финансирования с частным сектором.

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