Магали показала аудиозаписи, в которых дети Энди Поло безутешно плачут из-за жестокого обращения с матерью

В этот понедельник Магали Медина обнародовал новую информацию о деле, связанном с Энди Поло и его женой Женессис Аларкон, которые осудили бейсболиста Университета Депорта за физическое, психологическое насилие и отказ от своих несовершеннолетних детей в США.

С самого начала ведущий «Magaly TV La Firme» прокомментировал, что футболист Энди Поло умылся в интервью, которое он дал в эти выходные Дню Д, где они дали мало места матери своих детей. «Сегодня Universitario de Deportes только что выпустил официальное видео о включении Энди Поло, поэтому им пришлось иметь среду, где он очистил себя от всех сильных обвинений Genesis», - сказала возмущенная журналистка в своей программе.

В свою очередь, он подчеркнул, что бейсболист Энди Поло отрицал, что смог напасть на своего тогдашнего сожителя в США. «Он говорит, что он инвалид, что у него только что была очень серьезная травма, что он сидел в кресле перед ней, и она забрала у него мобильный телефон, и он пытался забрать у нее мобильный телефон. Он говорит, что никогда не мог ударить его, потому что был на костылях», - сказал Магали Медина в начале своей программы.

В этой связи он объявил, что передаст расширенную аудиозапись, которую ему передал Генессис Аларкон в день инцидента в Соединенных Штатах. «Здесь будет замечено, что футболист, который говорит, что он инвалид и на костылях, преследуя ее, поднимается с ней по лестнице на второй этаж. В этой записи вы даже слышите звук шагов и ее слова «не следуй за мной» и поднимаясь по лестнице», - сказала сорока.

ДЕТИ ЭНДИ ПОЛО ПЛАКАЛИ, УВИДЕВ, ЧТО ИХ МАТЬ ПОДВЕРГАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКОМУ НАСИЛИ

Генессис Аларкон снова появился в программе «Magaly TV La Firme» со своим адвокатом, чтобы отрицать каждый пункт версии, которую Энди Поло дал в воскресенье 'D Día». Он даже дал Магали Медине аудиозапись, где рисует, какова личность игрока Universitario de Deportes.

«Вы только что передали нам эту аудиозапись, я не знаю, почему вы сохранили ее до сих пор. Я хочу, чтобы мы внимательно выслушали», — сказал Магали Медина.

АУДИО БОЯ ЭНДИ ПОЛО И ДЖЕНЕССИ АЛАРКОН

Генезис Аларкон: «Я ничего тебе не дам»

Генезис Аларкон: «Я не собираюсь тебе давать»

Генезис Аларкон: «Я не собираюсь тебе давать»

Генезис Аларкон: «Я не собираюсь тебе давать»

Энди Поло: «Отдай мне, я не хочу неприятностей»

Генезис Аларкон: «Я тоже не хочу неприятностей»

Энди Поло: «Да, дамело»

Генезис Аларкон: «Я не собираюсь тебе давать»

Генезис Аларкон: «Как быстро?

Генезис Аларкон: «Я не собираюсь тебе давать»

Генесси Аларкон: «Не следуй за мной, я не дам тебе»

Генесси Аларкон: «Не иди за мной, я ничего тебе не дам»

Генезис Аларкон: «Не следуй за мной»

Генезис Аларкон: «Не следуй за мной»

Энди Пу: «Отдай его мне»





























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