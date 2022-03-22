Лос-Тенилинос упал: мать, дочь и зять занимались микроторговлей в трех секторах Боготы

Мэрия Боготы объявила, что «Диджин» национальной полиции захватил трех человек из одной семьи, предположительно членов банды под названием Лос-Тенилинос, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в секторах Флорида, Жабоке и Энгатива Сентро.

Аналогичным образом, окружная администрация пояснила, что, согласно информации властей, «среди захваченных - 50-летняя женщина, известная как Ла Мона, которая обвиняется в хранении и распространении кокаина, базуко и марихуаны вместе со своей 30-летней дочерью, также захваченной в трех рейды, совершенные в Энгативе».

26-летний мужчина, который должен был стать зятем Ла-Моны, также упал с женщинами. Этот человек был признан виновным в нарушении восьми с половиной лет домашнего ареста за убийство при отягчающих обстоятельствах и кражу при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, по данным мэрии, этот человек имел историю убийств, мошенничества, квалифицированной кражи, телесных повреждений и торговли людьми, производства или перевозки наркотиков.

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В ходе операции было изъято более 4000 доз кокаина и его производных, а также более 1200 доз жуткой марихуаны, наличные деньги в банкнотах низкого номинала и 86 герметичных пакетов с одной дозой, а также другие предметы для дозирования и сокрытия наркотиков.

Следует отметить, что все трое предстали перед судьей по контролю за гарантиями за незаконный оборот, изготовление или ношение наркотических средств. Кроме того, в отношении них были введены меры внутрибольничного превентивного страхования.

Расследования, проведенные Национальной полицией, показали, что Лос-Тенилинос искал жилье арендаторного типа, где требования к аренде не были столь высокими, чтобы «легко получить доступ к аренде того же самого».

Таким образом, при проведении следственных действий властям удалось установить, что владельцы или арендодатели «добросовестно являлись третьими лицами, поскольку они не знали о преступной деятельности, осуществляемой этим преступным семейным кланом».

В ходе других недавних операций налоговая и таможенная полиция в координации с Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции обнаружила в международном аэропорту Эль-Дорадо посылку из Мадрида (Испания), направлявшуюся в Картахену, в которой содержалось шесть (06) килограммов амфетамина.

Эксперты по утвержденным предварительным идентификационным тестам (PIPH), назначенные Управлению по борьбе с наркотиками, установили, что амфетамин будет использоваться для производства приблизительно 120 000 доз «экстази». По расчетам обсерватории DIRAN, наркотики на криминальном рынке могут превысить 4 миллиарда песо.

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