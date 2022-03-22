Лопес Обрадор сожалеет, что США выделяют Украине больше денег, чем на миграцию

Мехико, 22 марта Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник посетовал на то, что Соединенные Штаты выделяют больше ресурсов — и быстрее — на войну в Украине, чем на содействие развитию для урегулирования миграционного кризиса в регионе. «Мы хотим, чтобы они были инвестированы. Они только что утвердили ресурсы для Украины, и это нормально, потому что это их политика защиты Украины, они решили это. Но я думаю, что Конгресс одобрил его за два дня, и поддержка братьев из Центральной Америки продолжается уже четыре года, а она не одобрена», - сказал президент на пресс-конференции из Национального дворца. Лопеса Обрадора допросили о недавнем визите министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, который совпал с арестом наркобарона в Нуэво-Ларедо на севере Мексики. Он заверил, что все вернулось в «норму» в этом приграничном муниципалитете, который пострадал в день ареста столкновений между властями и организованной преступностью. Он сообщил, что во время встречи в основном обсуждался вопрос миграции. И они настаивали на том, что они должны «инвестировать и поддерживать в Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале», добавил президент. «Не удалось добиться положительного ответа», - сказал президент, убежденный, что эта поддержка поможет «умерить феномен миграции». Он подчеркнул, что Мексика уже помогает с программами Sembrando Vida, восстановлением лесов; и с молодежью, строящей будущее, учениками и стипендиями, но «конечно, у нас недостаточно ресурсов». «Это то, о чем мы говорим (с майорками), и не только есть работа, но и то, что у них есть возможность получить рабочие визы, упорядочить миграционный поток и изменить политику», - добавил президент. Он хотел бы, чтобы миллионы мексиканцев, которые работают и живут в Соединенных Штатах, также были легализованы. «Почему ресурсы не утверждены для Центральной Америки? То, что было одобрено для Украины, было гораздо большей суммой, чем то, что необходимо для поддержки бедных людей стран Центральной Америки и Карибского бассейна», - настаивал он. Он добавил: «Отношения действительно хорошие, но бюрократии много, тоже там. Этот слон больше и более ревматичен, чем наш». 13 марта Сенат США одобрил большой пакет расходов на 1,5 триллиона долларов, который включает в себя помощь Украине в размере 13,6 миллиарда долларов, средства против гендерного насилия и положение, направленное на предотвращение паралича правительства. Президенту Мексики также задали вопрос о возможной поддержке Конгрессом США около 158 миллионов долларов США для Мексики. «У меня нет официальной информации об этом деле. И мы не хотим помогать военным», — заявил президент. Боевые действия между россиянами и украинцами продолжаются на двадцать седьмой день с начала боевых действий, и, помимо тысяч погибших с обеих сторон, кризис уже насчитывает более трех миллионов беженцев. ШЕФ мб/ппк/лл (фото) (видео)