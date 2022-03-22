Длинные очереди и пустые заправки: недостаток топлива в Гаване

Гавана, 22 марта Гавана и другие кубинские муниципалитеты испытывают все большие проблемы нехватки топлива, поскольку очереди во многих сервисных центрах (заправочных станциях) составляют несколько часов, а диспенсеры пустуют в течение нескольких дней. Кубинская столица проснулась с очередями, которые пробирались на три и четыре квартала, сотни метров, от заведений Servicupet, государственной сети автозаправочных станций и водителей, которые ждали до восьми часов, чтобы заправить бак. Ряды в Гаване и ее окрестностях начали расти в воскресенье, после того как в официальной региональной газете Girón было опубликовано сообщение о том, что с этого дня в провинции Матансас нормируется топливо. «Для продажи в резервуарах мы разрешаем до 10 литров бензина и 20 литров дизельного топлива. В случае, если вы собираетесь бросить его прямо в бак автомобиля, это будет 20 литров бензина и дизельного топлива до 40», - пояснила координатор программ и целей правительства Матансаса Геобель Кинтеро Эрнандес. То, что в воскресенье утром были очереди из десятка транспортных средств, во вторник уже были ряды из десятков автомобилей. Несколько водителей объяснили Efe, что они ждали несколько часов, чтобы заправиться. Согласно свидетельствам, собранным Эфе, сегодня утром они были заполнены впервые за пять дней в сервисном центре на Пятой авеню и Калле 112 в гаванском муниципалитете Плайя. Родриго, профессиональный водитель, был поднят из постели другом в 4 утра, чтобы сообщить ему. Вскоре после этого я ждал в очереди, которая закончилась после 11 утра. Впереди у меня было немало водителей, которые стояли на страже накануне. За ним стояла бесконечная очередь транспортных средств, многие из которых опасались, что для них не будет топлива. «Они позволяют вставлять только 40 литров на машину. И 20 в porrones (carafas)», объясняет этот водитель, который говорит, что взял «завтрак», когда уходил из дома, и что он взял перед собой автомобилиста, который был пожилым человеком, в свой автомобиль. Ожидание длилось так долго, что «некоторые из них были выброшены машиной в конце», а другим пришлось бежать на несколько минут, чтобы пойти в туалет, достигнув договоренности, чтобы не потерять смену. Родриго рассказывает, что были даже моменты напряжения, потому что те, кто был с ловушками, стояли в отдельной очереди и не должны были ждать так долго, как автомобили. Затем некоторые водители из последних мест в очереди пошли за присосками, чтобы пропустить ожидание. «В конце концов полиция должна была прийти», — говорит Родриго. ПРОБЛЕМЫ С ДИСТРИБУЦИЕЙ Кинтеро утверждал, что, по крайней мере, в случае провинции Матансас, ситуация связана не с проблемой дефицита, а с временными сбоями в системе распределения топлива. Он заявил, что Transcupet, государственная компания по поставке топлива, в настоящее время работает только с 62% своих танкеров. Остальные, как понимается, вышли из строя. Agenzia Efe обратилась к кубинскому правительству с просьбой разъяснить эту ситуацию, чтобы узнать ее причины и масштабы, но до сих пор не получила ответа. Официальные национальные СМИ, со своей стороны, пока не сообщают об этом. Проблема нехватки топлива также, по-видимому, быстро затрагивает другие взаимозависимые сектора, такие как услуги такси и общественный транспорт в Гаване. Некоторые пользователи говорят, что частота автобусов (городских автобусов) в столице, которая и без того находилась в опасном положении и подвергалась критике из-за поломок, в последние дни снизилась, и большинство из них передвигаются с полной нагрузкой.