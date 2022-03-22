Жизнь во времена «информационной бомбардировки»: Пабло Бочковски представил свою книгу «Изобилие»

Ночь, и Пабло Бочковски прогуливается по проспекту Корриентес без маски. Пандемии еще не существует: это еще одна эпоха, очень далекая, хотя и очень похожая на ту, которую мы переживаем сегодня. Он идет по серой тропе, только что восстановленной, и видит семью в уличной ситуации. Это просто цифры в статистике все более неравного мира. В открытую погоду семья складывается вокруг мобильного телефона, экрана. «Меня это сильно поразило. Это была сцена нехватки материалов и обилия информации», — говорит аргентинский исследователь. Он сделал несколько фотографий на телефон и продолжал ходить, но это изображение длилось годы в его голове.

Таким образом, с этой парадоксальной уличной сценой родилась Абундансия: опыт жизни в мире, полном информации, книга, которая только что была опубликована Unsam Edita, печатью Национального университета Сан-Мартин, второй в коллекции Futuro Amphibio. Сейчас тоже ночь, но мы в Dain Usina Cultural, книжном магазине на углу Темзы и Никарагуа, Палермо Профундо. Есть много масок. Это презентация книги, и около сорока человек слушают Бочковского. «С той ночи я почувствовал, что книга захватила меня, идея этой книги. Ты на самом деле не берешь книги, книги забирают тебя», - признается он.

С тех пор он начал исследовать потребление информации в Аргентине. Он общался со многими людьми, слушал ее. Он был интервьюером, летописцем, даже писателем, затем эссеистом и академиком: он отменил приказ. «Это книга о танго и каламареске. Я намеревался, чтобы книга пошла против зерна; я не знаю, удалось ли мне это сделать. В мире, где академические круги отдают приоритет рациональности, я старался заставить людей чувствовать и думать, а не отделять эмоции от мыслей. Я выступил против бюрократизации академических кругов и исследований», - говорит автор в понедельник днем в окружении коллег, семьи, друзей, журналистов.

(Николас Стулберг)

Его сопровождают три человека на панели. Одна из них — исследователь Лейла Месингиер, директор коллекции, первая, которую она представила всем, кто подчеркивает, что Бочковский «является автором-амфибией» благодаря его способности сочетать журналистику и академические круги. Вторая — Сильвина Хеги, директор по стратегии Diarioar и автор книги Viaje al fin del Amazonas. Она утверждает, что книга «обращается к изобилию от несовершенства», придерживаясь утверждения о том, что «информация, платформы, технологии не хороши или плохи; именно аудитории дают им смысл, аудитории, которые являются политическими и активными субъектами».

Третьим и последним, до того, как наступит очередь автора Abudancia, является Иван Шулиакер, профессор и доктор информационных и коммуникационных наук, который помещает эту книгу в трилогию, рассказывающую о том, как интерес Бочковского как исследователя начался к средствам массовой информации, продолжился журналистикой и определился с информацией. «Пабло - провокатор, также нарушитель, что-то необычное, потому что это также заставляет вас хотеть обсудить его», добавив, что «то, что он делает, - это критика детерминизма. И если можно прочитать книгу о том, кто воюет, здесь она обсуждается с катастрофистами».

«Изобилие: опыт жизни в мире, полном информации», Пабло Бочковски

«В мире, где кажется, что все известно одним щелчком мыши, — говорит Шулиакер — эпоха алгоритмов, сегментации, потребительских прототипов, где мы являемся цифрами, оправдывающими потребительские тенденции, — Пабло снова спрашивает людей». Ищите вдумчивое и искреннее слово, которое не имеет ничего общего с холодным механизмом завершения опроса и обнаружения того, что «хотя настольный компьютер, подключенный к Интернету, может работать почти так же, как телевизор, он редко воспринимается как теплая и утешительная компания, как телевидение». Использование часто противоречит маркетингу.

Он пишет в выводах Abundancia: «Широкое разнообразие способов и целей использования, отчасти связанное с еще большим числом обстоятельств, при которых опрошенные использовали свои личные экраны, отвергает любую возможность установления общего оптимального уровня количества и качества информация, за пределами которой может иметь пагубные последствия. Оптимально ли взаимодействовать с мобильным телефоном на протяжении всей поездки на общественном транспорте — как это делает Мариэла — или лучше вздремнуть?» Иногда технологии дают возможность «по-другому справиться с проблемами тишины и одиночества».

(Николас Стулберг)

Сегодня вечером в книжном магазине Dain Бочковски утверждает, что, хотя «трудно просто быть с самим собой, не засыпая информацией», «без обилия информации кризис в области здравоохранения был бы намного сложнее, чем раньше». Что такое технология, кроме холодного и странного инструмента, который очеловечивает себя в пылу использования, которое мы сами им даем? В этом маятнике находится исследователь, профессор университета на разных факультетах по всему миру, директор учебных центров и влиятельный во всем мире мыслитель по этим темам: «Материальность, в которой мы живем, состоит не из кремния, а из песка».

К этой явной и сознательной невозможности знать все, Бочковский добавляет отчуждение, типичное для журналистики, а тем более для литературы. Это отчуждение, говорит он, было фундаментальным элементом в написании этой книги: «Я хотел держать глаза ребенка, который живет изумленным». «Мир, в котором мы живем, - это научная фантастика», - говорит он потом, указывая на небольшую камеру на штативе, которая транслирует презентацию в прямом эфире. Никто не смотрит на него больше секунды; это еще один объект современного ландшафта. «То, когда я начал учиться, принадлежало научной фантастике», - говорит он.

(Николас Стулберг)

«Эта книга — прощание со средствами массовой информации... ну, СМИ в том виде, в каком мы их знали». Говорит Иван Шулякер. «Пабло очень нелогичен. Именно когда он говорит, например, что мы менее одиноки, технологии не отнимают вас у других, как многие часто повторяют». Он также берет фундаментальную строку из книги, когда говорит: «Почему технологии должны быть идеальными, если общества не являются? Почему технологии делают нас идеальными?» Бочковски улыбается и благодарит. Презентация завершается аплодисментами. Теперь камера прекращает передачу.





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