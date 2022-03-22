Лионель Месси прибыл в Аргентину в национальную сборную

Буэнос-Айрес, 22 марта Аргентинский футболист Лионель Месси прибыл в Аргентину во вторник, чтобы присоединиться к команде под руководством Лионеля Скалони в преддверии двойной квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Месси, который не играл в последний день с Пари Сен-Жермен из-за гриппа, прибыл после 9 утра по местному времени в международный аэропорт города Эсейса в провинции Буэнос-Айрес. Он сошел с частного самолета с серым дайвером и радужным узором на груди, «джинсами» и с рюкзаком и сумочкой, согласно прямым трансляциям. Месси прибыл в Аргентину из Парижа вместе с товарищами по команде ПСЖ Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией для участия в матчах аргентинской футбольной команды против Венесуэлы и Эквадора. Аргентина, уже прошедшая квалификацию на чемпионат мира в Катаре, примет Венесуэлу 25 марта, а через четыре дня посетит Эквадор. Игроки прибыли на следующий день после первой тренировки сборной Аргентины по футболу в преддверии пятничного матча с Венесуэлой в 17-й тур отборочного тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. ШЕФ бд/ог