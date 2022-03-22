Свет, камера, действие: 46 секунд, с которыми братья Люмьер совершили революцию в истории кино

Это был настоящий шок. Первые люди, увидевшие фильм длительностью менее минуты, вышли на улицы и пригласили знакомых и незнакомцев стать свидетелями этого невероятного явления, которое привело к уходу большой группы рабочих с завода. Такого реализма они никогда не видели.

В другом фильме «Прибытие поезда на станцию Ла-Сьотет» зрители встали со своих мест и столкнулись с выходом, когда локомотив приближался к платформе и, казалось, сошел с экрана.

Это было начало кино, и хотя в то время некоторые из них испытали, братья Люмьер захватили почти все ладони.

Огюст Мари Луи Николя и Луи Жан Люмьер родились в Безансоне 19 октября 1862 года и 5 октября 1864 года соответственно. Их судьбы были настолько едины, что, рассказывая историю движущегося изображения, они потеряли свои имена, а «братья Люмьер» стали зарегистрированным товарным знаком.

Луи был изобретателем, который экспериментировал, а Огюст больше заботился об административном вопросе.

Они были детьми, когда их отец Антуан, художник-портретист, прекратил сотрудничество с Эмилем Лебо, семья поселилась в Лионе и организовала фотомастерскую, которая стала очень популярной. Затем он создал важную фабрику по производству фотопластин, которая дала ему отличный экономический пропуск.

Огюст и Луи прошли обучение в средней школе La Martinière. В подростковом возрасте Луис начал экспериментировать с изображением. Когда ему было всего 18 лет, он уже успел остановить движение на фотографиях.

В 1894 году его отец был приглашен на демонстрацию кинетоскопа, изобретения Томаса Алвы Эдисона, который предлагал визуальные изображения фильмов, но индивидуально. Он вернулся домой под большим впечатлением и предложил своим детям усовершенствовать изобретение.

Они придумали камеру, которую снимали и проецировали. Они начали с записи сцен из повседневной жизни в фильмах, которые не прошли ни минуты. Его прогнозы были правдивыми событиями

Братья, которые уже занимались исследованиями и экспериментами, взяли перчатку и с того же года начали тестировать новую машину: деревянную коробку с линзой и с кривошипом, превращающим 35-миллиметровую пленку. Устройство делало фотографии, которые затем непрерывно проходили, образуя пленку, которая не превышала одной минуты. Объект весил около пяти килограммов и был запатентован в марте 1895 года. Они создали машину, которая записывает и проецирует. Братья-изобретатели также представили в Академии наук метод фотографии в естественных цветах.

Первой пластинкой стала «Выход с фабрики Люмьер» в Лионе («Выход из завода Люмьер» в Лионе), которая считается первой постановкой в истории кинематографа.

В 46-секундном короткометражном фильме показано, как сотни рабочих, большинство из которых женщины, выходят из ворот улицы Сен-Виктор. Камера расположена напротив двери, и только некоторые из выходящих людей смотрят на объектив. Несмотря на то, что ранее были экспериментальные записи с использованием различных методов, уход рабочих рассматривается учеными как отправная точка кинематографа в том виде, в каком мы его знаем.

Братья Луи Люмьер и Огюст Люмьер в своей студии (EFE/Ministere de l'Information)

22 марта 1895 года фильм впервые был показан. Это было на встрече в Национальном обществе содействия развитию национальной промышленности в Париже перед небольшой группой людей. Публичные выставки начались 28 декабря того же года. Они были в индийском салоне Grand Café des Capucines в Париже, расположенном на бульваре Капуцинов 14. Его владелец, итальянец Volpini, не обративший внимания на это нововведение, взимал с Lumières 30 франков в месяц. Билет стоил один франк.

На двери помещения был вывешен плакат с пояснением: «Это устройство, изобретенное М.М. Огюстом и Луи Люмьером, позволяет собрать серию мгновенных доказательств, все движения, которые происходят перед объективом в течение определенного времени, а затем воспроизводить эти движения, проецируя, в течение жизни- размер, их изображения на экране и перед всей комнатой».

Затем последовали шорты, например, тот, на котором было записано прибытие поезда или комикса, «Регадор Регадо», в котором человек осматривает горловину шланга, через который перестала выходить вода, не замечая ребенка, который наступал на него и который внезапно прекращает это делать, и мужчина промокнет.

Изобретение было довольно успешным, братья собрали целое состояние для проекций и из разных частей страны и мира они запросили устройство. Они отправили команду с оператором, который записывал важные публичные события.

Grand Café des Capucines, где демонстрировалась выставка «Выход рабочих с завода», все еще существует и отдает дань уважения тем братьям, которые со страхом и неуверенностью в чем-то новом начали замечательное приключение - кино.





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