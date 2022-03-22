Премьер-министр Ливии Башага запрещает любое решение соперничающего правительства

Триполи, 22 марта Премьер-министр Ливии, назначенный месяц назад парламентом (на востоке) Фатхи Башага, издал во вторник циркуляр, чтобы предотвратить любое решение, принятое соперничающим исполняющим обязанности правительства во главе с в Триполи Адбельхамидом Дбейбой, учитывая, что его юридический мандат закончился. В документе, адресованном главам муниципалитетов, учреждений и государственных предприятий, Башага заявил, что «абсолютно запрещено» применять любые правовые или административные меры правительства национального единства (GNU), действующего с февраля 2021 года, а также изменять правовые и административное положение его советов директоров. Канцелярия лидера подтвердила в заявлении, что члены его кабинета завладели правительственными зданиями в Себе, столице южного региона Фецзан, и что продолжаются соглашения, позволяющие председателю Совета министров обосноваться в столице «легко и мирно в ближнем будущее». Во вторник в Тунисе состоялось первое заседание объединенного комитета, который должен был собрать представителей Высшего совета штата (запад) и Палаты депутатов (восток) под эгидой Организации Объединенных Наций, хотя присутствовали только члены, отобранные Советом, в то время как ООН гарантирует, что остальные участники присоединятся к ним в ближайшие несколько дней. В начале марта глава Специальной миссии ООН в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс выдвинула новую инициативу по возобновлению избирательного процесса через комитет, состоящий из представителей обеих палат, чтобы согласовать конституционную основу до апреля и как можно скорее провести выборы. «Опыт выборов в декабре 2021 года является четким напоминанием о важности проведения выборов на прочной конституционной и правовой основе, у них есть новая возможность развить уже проделанную работу и серьезно посвятить себя достижению консенсуса по конституционным рамкам, которые позволят выборы должны быть проведены инклюзивными, свободными, справедливыми и прозрачными гражданами», — сказал Уильямс во вступительной речи. Параллельно с этим Дбейба распорядился в воскресенье сформировать национальный комитет для разработки избирательного законодательства, а также конституционной основы и заверил, что не примет соглашение о власти «под эгидой консенсуса», поскольку оно достигается только путем выборов. Фатхи Башага, влиятельный бывший министр внутренних дел, назначенный парламентом (восточным) 10 февраля, чтобы возглавить новый переходный этап, говорит, что мирно возьмет власть в Триполи, несмотря на то, что Дбейба отказывается отказаться от своего поста, не пройдя через выборы 30 июня. Переходный процесс сталкивается с новым расколом в законодательной ветви власти, как это произошло в 2014 году с поддерживаемым ООН правительством национального согласия (ПНС) в Триполи (запад); и еще одним правительством, расположенным в городе Тобрук (восток) под опекой маршала Халифы Хафтера, силача страны. После того как Избирательная комиссия отложила президентские выборы 24 декабря всего через 48 часов после подсчета голосов, парламент считает, что мандат Дбейбы истек после того, как не удалось выполнить свою задачу: объединить национальные органы, сохранить режим прекращения огня и провести выборы. Ливия — несостоявшееся государство, жертва хаоса и гражданской войны, поскольку в 2011 году НАТО способствовало победе различных повстанческих группировок против деспота Муаммара Каддафи, находившегося у власти в течение 42 лет. ШЕФ мак-нрм/jpd