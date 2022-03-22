Лайда Сансорес удивила танцами в AIFA под ритм «Я устал гусь»

Лейда Сансорес, нынешний губернатор штата Кампече, была отмечена на инаугурации международного аэропорта Фелипе Анхелеса, потому что момент, когда она танцевала и наслаждалась песней о 4Q президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, был захвачен.

После этого 21 марта 2022 года различные личности мексиканских политиков собрались на открытие нового аэропорта, чиновник MORENA поразил нескольких людей, когда она начала следить за ритмом пьесы, которую спел мужчина, в котором можно услышать «Me tired ganso», одна из самых известных фраз и представитель президента, который является частью мелодии.

В видео вы можете увидеть, как Лайда двигает ногами и руками под звуки уникальной баллады, вы также можете увидеть, как она улыбается, пока другие люди окружают ее и сопровождают ее в танце.

Со своей стороны, губернатор размещала в своем аккаунте в Twitter о своем участии во встрече. Он также воспользовался случаем, чтобы рассказать, что два его племянника, музыканты из Хопельхена и Калкини, участвовали в праздновании этого события.

Точно так же он сказал: «Исторический день! Какая гордость! Руководство Volaris, Ромео и я приняли участие в открытии первого рейса Канкун-Айфа, который прибудет сегодня в аэропорт Фелипе Анхелес. Работа, выполненная нашим Пте. @lopezobrador_ всего за 3 года благодаря силе людей».

Без сомнения, инаугурация AIFA не стала исключением для политики, чтобы продемонстрировать свой талант и вкус к публичному выступлению такого типа. В мероприятии приняли участие несколько видных должностных лиц, таких как губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо и глава правительства CDMX Клаудия Шейнбаум, на которой также присутствовали сторонники движения, чтобы продемонстрировать свою поддержку президенту.

Следует отметить, что это не первый случай, когда бизнесвумен также позволяет публике увидеть свой вкус к танцу, поскольку ее неоднократно выделяли за ее «противоречивые танцы», одним из самых известных было то, когда она «хвасталась» на стадионе «Ацтека» во время закрытия Кампания AMLO.

Губернатор привела несколько споров по поводу ее постов в социальных сетях. (Скриншот: твиттер)

Видео по этому случаю не заставило себя долго ждать, поэтому пользователи социальных сетей воспользовались возможностью рассказать о чрезмерных расходах, которые он выставил в 2016 году. Информация была обнародована после того, как стало известно, что он выставил счет на 111 872 песо, которые он проверил, среди прочего, с расходами на вино, химчистку, парковочные счетчики, бутилированную воду. По этой причине пользователи сети стали называть ее «LadyFacturas».

Кроме того, на праздновании независимости 2019 года он загрузил видео, показывающее, как он танцует перед балконом с работником Мехико на песню Пахиты ла дель баррио.

Публикация танца Лейды Сансорес (Фото: Facebook Capture/Лайда Сансорес)

С другой стороны, в 2017 году стало транслироваться новое видео, в котором видно, как бывший мэр Альваро Обрегон вместе с политиком Хорхе Лавалье начал танцевать песню реггетона во время рождественской вечеринки уборщиц Национального фонда развития туризма (ФОНАТУР).

Один из самых последних скандалов произошел в 2021 году, когда актриса Лаура Запата набросилась на нее во время танцев. Через свой аккаунт в Twitter артистка выразила, что ей противны вульгарные действия Моренисты, факт, который также вызвал переполох.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: