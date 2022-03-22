Лагард видит рост обмена с рублей на криптоактивы после войны

Франкфурт (Германия), 22 марта Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила сегодня, что с начала войны в Украине обмен рублей на криптоактивы увеличился, чтобы избежать санкций, которые были введены против России. На конференции по инновациям 2022 года, организованной Банком международных расчетов (BIS), Лагард заявила, что сумма рублей, обмениваемых на криптоактивы, находится на «самом высоком уровне с мая 2021 года». Лагард считала, что криптоактивы представляют угрозу и представляли угрозу в прошлом, потому что с ними совершались сомнительные и преступные транзакции. По словам президента ЕЦБ, теперь они используются, чтобы избежать санкций, введенных против России за вторжение в Украину. Лагард также сообщила, что они наблюдают, что украинские беженцы прибывают в Словакию, Венгрию, Польшу и другие страны, загруженные сумками с гривневыми купюрами, которые они не могут быстро обменять на евро или другие европейские валюты, потому что украинская валюта больше не котируется на валютном рынке. и базовый обменный курс отсутствует. По словам Лагард, это признак уверенности населения в деньгах в целом. Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), почти 3,5 миллиона граждан Украины, в основном женщины, дети и старики, покинули свою страну в результате российского вторжения. Многие пересекают границы со своими сбережениями, но не могут позволить себе свои основные потребности, потому что не могут обменять их ни в евро, ни в других европейских валютах, потому что предлагаемый им обменный курс слишком высок или потому, что с них взимаются внушительные комиссии. Вот почему Европейский Союз и ЕЦБ пытаются найти способ обмена наличных денег, создав обменный механизм, который принимают банки и обменные пункты. Газета «Financial Times» сообщает сегодня, что Европейская комиссия обсуждает с ЕЦБ создание механизма, который позволит украинцам обменять часть своих гривневых сбережений на евро, что требует гарантий от стран ЕС для покрытия возможных убытков в стоимости украинских валюта. Лагард приветствовала предложение президента США Джо Байдена изучить возможность запуска цифрового доллара. Байден недавно приказал своему правительству оценить создание цифровой валюты США, поддерживаемой Федеральной резервной системой (ФРС, центральным банком страны). ШЕФ ая/да